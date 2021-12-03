Geleceğin sanatçıları KO-MEK’te yetişiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KOMEK), mesleki eğitimleriyle ülkenin istihdam hamlesine destek verirken, gösteri ve sanat kurslarıyla da kentin kültürel ve sanatsal gelişimine katkı sunuyor.
KOMEK gitar, bağlama, ney, keman, tiyatro ve drama gibi branşlarda eğitimlerine devam ediyor. Kurulduğundan bu yana bünyesinde çok sayıda kursiyeri ağırlayan KOMEK, müzik ve gösteri sanatlarında toplamda 23 bin 691 kursiyere eğitim verdi.
Devlet Konservatuarı ve özel görsel sanatlara hazırlanan geleceğin sanatçıları, sahnenin ilk tozunu KOMEK kurs merkezlerinde yutuyor. Müzik aletlerinin telleri de ilk kez KOMEK kurslarında sese geliyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.