Engelliler gününün en sevindirici haberi Ayakta duramıyordu, konuşamıyordu, şimdi ise yüzünde gülücük eksik olmuyor

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, 6 aylıkken Serebral Palsi (CP) tanısı konulan 9 yaşındaki Azra Ecrin Duran, teyzesinin kucağında geldiği okulda, şimdi koşuyor. Hayvanlardan korkan Azra’nın şimdilerde ise hayvanlarla arası çok iyi. Azra’nın yüzünden gülücük ise eksik olmuyor.

Azra Ecrin Duran’a 6 aylıkken yürüyememe, konuşamama ve sol elinin kullanamaması sebebiyle doktorlar tarafından Serebral Palsi (CP) tanısı konuldu. Bu tanı sonrası Azra’nın ailesi yıllarca çalmadık kapı bırakmadı. Yıllar sonra Başiskele ilçesinde bulunan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini duyan aile, son bir umut olarak kuruma geldi.



Hayvanlar ile terapi

Burada fizik tedavinin yanı sıra bir çok destekleyici terapiyi alan Azra, 4 yaşında ilk adımını attı. Azra tedaviler sayesinde kendisini ifade etmeye başladı. Kızlarındaki muhteşem değişimi gören ailesi sevince boğuldu. Kuruma ilk teyzesinin kucağında gelen minik Azra, şimdi dilediğince koşup, oyun oynayabiliyor. Artık 9 yaşına gelen Azra hiç sevmediği hayvanlarla da bol bol vakit geçirmeye başladı.



"5 senede çok büyük bir gelişme kaydettik"

Azra'nın 3.5 yaşında iyi bir eğitim almaya başladığını ifade eden anne Serpil Duran, "Şu anda 9 yaşında. Azra buraya ilk geldiğinde yürüyemiyordu, ayakta duramıyordu ve hiçbir kelimeyi söyleyemiyordu. Sadece işaretlerle kendisini ifade edebiliyordu. Geçtiğimiz 5 senede çok güzel bir ilerleme kaydettik. Şu anda kelimeleri söyleyebiliyor, kendini ifade edebiliyor ve dengesini kurup yürüyebiliyor. Buradaki hayvanlarla olan diyaloğu da oldukça gelişti. Hayvanlardan korkuyordu ve yanlarına yanaşamıyordu. Fakat Azra bugün burada ilk kez bir kediyi sevdi. Artık hayvanlarla da diyalog kurabiliyor” dedi.



“Burası onun ikinci evi”

Azra’nın doğa ve hayvanlar ile iç içe eğitimi çok sevdiğini belirten anne Serpil Duran, "Azra buradaki ortamı ve öğretmenleri çok seviyor. Öğretmenleri çok güler yüzlü ve oldukça özverililer. Buraya gelmeyi çok istiyor ve büyük bir heyecanla geliyor. İlk girdiğimiz derslerde sürekli ağlıyordu fakat öğretmenleriyle birlikte bunları atlattı. Burayı ikinci evi olarak görüyor ve buradaki hayvanları görünce çok mutlu oluyor. Bundan önce asosyal bir çocuktu. Hiçbir ortama giremiyordu, çocuklarla anlaşamıyordu ve oynayamıyordu. Yavaş yavaş hepsinin üstesinden gelmeye başladı. Artık kendini daha iyi ifade edebiliyor. Buraya 5 senedir hiç aksatmadan geliyoruz ve eğitim günlerinde gelmek için can atıyor. Öğretmenlerinin özverili çalışmalarıyla bunları atlattı. Azra’nın durumuna göre çok güzel bir ilerleme kaydettik. Yürümekte sıkıntılar yaşıyordu. Bu sene konuşmaya başladı. Tabii ki bazı harfleri hala çıkaramıyor fakat kendini iyi ifade edebiliyor.” şeklinde konuştu.

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