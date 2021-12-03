Körfez’de özel günde özel açılış

Körfez Belediyesi tarafından özel gereksinimli çocuklar için hayata geçirilen Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışı gerçekleştirildi.

Körfez Belediyesi tarafından Yeniyalı Mahallesi’nde hayata geçirilen ve 2 kişilik sınıflarda özel öğrencilerin eğitim göreceği Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun açılışı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde düzenlenen törenle açıldı. Açılışa Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, kamu kurum müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.

"Binayı uygun hale getirdik"

Yerel yönetimler olarak ilçenin gereksinimlerini ve eksiklerini tek tek tamamladıklarını belirten Başkan Şener Söğüt, "Daha yapacak çok işimiz, atacak çok adımımız var. Bugün de ilçemizin ihtiyacı olan Özel Eğitim Uygulama Okulunu açıyoruz. Mevcut binayı yeniden düzenleyerek çocuklarımıza uygun hale getirdik. Engelli vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine ulaşımında da önemli destekler veriyoruz. İlçemiz genelindeki parklarımızı da engelsiz parklara dönüştürüyoruz. Bu noktada iki yeni parkımızı açtık ve sayılarını da her geçen gün arttırıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte ilçemiz genelindeki ulaşımdan tutun eğitime kadar her türlü desteği veriyoruz, vermeyi de sürdüreceğiz" dedi.

Program, açılış kurdelesinin kesilmesi ve protokolün okulun içerisini gezmesinin ardından sona erdi.

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