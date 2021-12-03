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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: “Mevcut adliyenin 10 katı büyüklüğünde bir adliye projemizi tamamladık” “Adliyelerin fiziki imkanları 19 yılda çok iyi noktaya geldi”

İHA

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: “Mevcut adliyenin 10 katı büyüklüğünde bir adliye projemizi tamamladık” “Adliyelerin fiziki imkanları 19 yılda çok iyi noktaya geldi”

Kocaeli Adliyesi’ni ziyaret eden Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, mevcut binanın yetersiz olduğunu, Kocaeli’ye mevcut adliye binasından 10 kat daha büyük bir bina kazandıracaklarını ve bu konuyu önümüzdeki yıl yatırım programına alabilmek için çalıştıklarını söyledi.
Bir dizi ziyaretler için Kocaeli’ye gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, burada Kocaeli Adliyesi’ni de ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Bakan Gül, adliyenin ardından çevredeki esnafla bir araya gelerek onlarla sohbet etti. Bakan Gül daha sonra cuma namazını İzmit Eren Camii’nde kıldı.
Adliyedeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde adliyelerin fiziki imkanlarının 19 yılda çok iyi noktaya geldiğini söyledi. Bakan Gül, “Merdiven altında sunulan hizmetlerden bugün çok daha güzel imkanlara kavuşmuş olduk. Bugün Kocaeli Adliyemizi de yerinde gördük. Esasen Kocaeli Adliyemiz bugün 4 ayrı yerde adliye hizmetlerini veriyor ve vatandaşlarımız için, avukat arkadaşlarımız için çok istemediğimiz bir durumdu. Bu yüzden bakanlık olarak bizler çok güzel bir projeyi tamamladık. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin de çok desteği oldu. Mevcut adliyenin 10 katı büyüklüğünde bir adliye projemizi tamamladık ve önümüzdeki yıl yatırım programına girmesi için de süreci başlattık. Böylece 210 bin metrekarelik bir adliyeyi Kocaeli'mize, vatandaşlarımıza sunmuş olacağız. Hem çalışanlar hem yargı mensupları hem avukat arkadaşlarımız hem de Kocaeli bundan, bu hizmetten memnun olacak. Kocaeli buna layık. Çok ivedi bir şekilde binanın ihtiyaç olduğunu yerinde de görmüş olduk. Umarız bu süreci hızlı bir şekilde başlatmış olacağız. Tabii fiziki imkanlar önemli ama adaletin tesisi için asıl olan temiz bir vicdana sahip olmak, hukukun, adaletin tecelli etmesi için binalar yardımcı unsurlar, ana unsurlar adaletin yargı mensupları ile tecelli etmesi. Anayasa, hukuk ve vicdanı merkeze alarak vatandaşımızın beklediği adaleti tesis etmek. Ama hem onun olması hem de binaların daha güçlü ve güzel olması vatandaşımızın layık olduğu bir durum. Kocaeli'mize inşallah hayırlı olur” dedi.

“Tüm mağdurların elinden tutacak bir çalışmayı yapıyoruz”
Mağdur odaklı buluşmalara Edirne’den başladıklarını aktaran Bakan Gül, “Bugün 5'incisi yapıldı. Özellikle çocuk, kadın, yaşlı, engelli, tüm mağdurlara yönelik adalet hizmetlerinde nasıl çalışmalar yapılması lazım, nerelerde eksikler var, bu konularla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve bir masa etrafında kolluktan ŞÖNİM’e , barodan hakim ve savcıya varıncaya kadar tüm mağdurların elinden tutacak bir çalışmayı yapıyoruz. Buradaki temel amacımız 2023'te güven veren, erişilebilir bir adalete eriştirmek. Kocaeli’de tüm paydaşlar şu anda da çalışmaları yapıyor. Umarız hem Kocaeli’ye hem tüm Türkiye’ye güzel uygulama örnekleri çıkar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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