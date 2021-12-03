En önemli ulaşım ağı güzergahına havadan denetim Kuzey Marmara Otoyolu jandarma ekipleri tarafından havadan denetlendi

İstanbul ile Anadolu arasındaki ulaşım ağının en önemli güzergahlarından birisi olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kısmı, jandarma ekipleri tarafından hem havadan hem de karadan denetlendi. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulan ekipler, aranan 2 şahsı da gözaltına aldı.

TEM Otoyolu ve D100 Karayolu’nun yükünü önemli ölçüde azaltan Kuzey Marmara Otoyolu, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından hem karadan hem de helikopterle havadan denetleniyor. Trafikte yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmek, trafik kazalarını önlemek ve kural ihlali yapan sürücüleri tespit etmek için yapılan uygulamada; sürücülerin emniyet kemeri kullanımı, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmaları başta olmak üzere trafikte risk teşkil edebilecek durumlar kontrol edildi. Havadan denetimde sakıncalı görülen durumlar yol üzerinde bulunan kontrol noktalarındaki ekiplere anlık bildirildi. Denetimde, yol boyunca trafik akışı havadan takip edildi. Kocaeli geçişinde kural ihlali yapan sürücülere ekipler tarafından göz açtırılmazken, kontrol edilen 745 araçtan 20'sine 12 bin 598 TL para cezası uygulandı. 7 araç trafikten men edilirken, aranan 2 şahıs yakalandı ve 1 kaza ihbarı alındı.

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