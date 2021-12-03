Darıca'da en özel etkinlik

Darıca Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel etkinlik düzenledi.

Darıca genelinde eğitim veren özel uygulama sınıflarında eğitim gören özel öğrencilerle Darıca Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezinde (DAREN) eğitim gören kursiyerlere yönelik gerçekleşen etkinliğe, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay ve AK Parti Darıca İlçe Kadın Kolları Başkanı Selma Gülenç ile birlikte engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.

DAREN'de eğitim gören engelli vatandaşların kurslarda öğrendikleriyle ortaya çıkardıkları eserlerin sergilendiği etkinlikte, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da protokolle birlikte sergiyi gezerek, eserleri inceledi. Engelli vatandaşların hünerlerini sergilediği ve el emeği göz nuru ürünlerinin yer aldığı sergi büyük beğeni gördü. Sergi sonunda çeşitli aktivite ve eğlencelerin olduğu gösteriler sahnelenirken, engelli vatandaşlar ve aileleri keyifli anlar yaşadı.

"Her zaman yanınızdayız"

Engelli bireylere her zaman destek olduklarını belirten Başkan Bıyık, "Hepimizin bir engelli adayı olduğunu unutmadan hareket etmeliyiz. Engelli kardeşlerimiz şans verildiğinde neleri başarabileceklerini sergideki eserleriyle ortaya koymuşlar. Bizler de Darıca Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizin de kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeleri adına DAREN bünyesinde açtığımız kurslarla eğitim veriyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da engelli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

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