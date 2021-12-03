Bakan Gül: Boşanmalarda mağduriyeti önleyecek sistemi hedefliyoruz (3)



`TEK VİZYONLARI ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI´

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı´nı ziyaret etti. Bakan Gül, burada yaptığı açıklamada, "Türkiye´nin güçlü bir şekilde geleceğe emin adımlarla yürümesinden rahatsız olanlar var. Bu rahatsızlıklarını esas itibarıyla da belli polemiklerle belli söylemlerle yapıyorlar. Türkiye´de bir muhalefet sorunu olduğunu hepimiz görüyoruz. Bir proje, Türkiye´yi nereden alıp nereye taşıyacağız, diye hiçbir vizyon yok. Tek vizyonları, tek vaatleri Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı. 'Recep Tayyip Erdoğan gitsin'. Peki ne vaat ediyorsunuz? Hiçbir şey vadetmiyoruz. Ülkeye ne olursa olsun. Tayyip Erdoğan nefreti, Tayyip Erdoğan düşmanlığından başka vizyonu, projesi olmayan bu anlayışa milletimiz hiçbir zaman asla ama asla destek vermeyecektir" dedi.

Bakan Gül, daha sonra ziyaret ettiği Kocaeli Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Dayanışma Merkezi´nde engelli öğrencilerin hazırladığı mehteran gösterisini izledi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU

2021-12-03 17:34:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.