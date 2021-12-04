Kocaeli'de minibüs ile temizlik aracı çarpıştı: 8 yaralı

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Nabi YAZICI/ KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde, minibüs ile yol yıkamada kullanılan, belediyenin temizlik aracının kafa kafaya çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Körfez Barbaros Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Murat Okutan'ın kullandığı 41 B 3195 plakalı, yol yıkamada kullanılan, belediyeye ait temizlik aracı, karşı yönden gelen Burak Can Bostan yönetimindeki 31 ABM 600 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü ile yanındaki 6´sı yabancı uyruklu 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibince sıkıştığı yerden çıkarılan minibüs sürücüsü ile diğer yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2021-12-04 11:22:57



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