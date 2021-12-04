Bu festivalde yalnızca kahve içilmiyor, kahvenin tarihi yolculuğuna da çıkılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu festivalde yalnızca kahve içilmiyor, kahvenin tarihi yolculuğuna da çıkılıyor

İHA

Bu festivalde yalnızca kahve içilmiyor, kahvenin tarihi yolculuğuna da çıkılıyor

Kocaeli'de düzenlenen Türk Kahvesi Festivali renkle görüntülerle kapılarını açtı. Festivalde kahve ikramlarının yanı sıra, kahve kültürü ve tarihçesi hakkında da çeşitli etkinlikler yapılarak bilgiler sunuldu.

Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki Cumhuriyet Parkı’nda düzenlenen festivalde, yalnızca kahve tadımları yapılmıyor, çeşitli kültürel etkinliklerle kahvenin tanıtımı da yapılıyor. Kahve atölyelerinde kahve uzmanları tarafından bilgiler verilirken düzenlenen söyleşilerle kahvenin tarihi yolculuğu hakkında da tanıtımlar yapılıyor. Üç gün boyunca devam edecek olan festivalde, Türk kahvesinin kültürüyle ilgili atölyeler ve eğlence etkinlikleri devam edecek. Ayrıca 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi’ne özel “Çekirdekten Fincana Türk Kahvesi Sergisi” adıyla bir sergi yapılacak. Serginin içerisinde yüzyıllar öncesinden günümüze kadar kahve yapımı ve kahve kültürüyle ilgili çeşitli materyaller sergilenerek katılanlara tanıtılacak.

“Kahveyle ilgili bir kültürü oluşturmak, tarihini anlatmak istedik”
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, tarih boyunca süregelen Türk kahvesi kültürünün kıymetli olduğunun altını çizerek, “Öncelikle kahve festivalimizin ilk günündeyiz, hayırlı ve uğurlu olsun. Bu, kıymetli bir festival. Hem kültürümüzü tanıtmak, hem milli yiyecek ve içeceklerimizi İzmit’te olabildiğince coşkuyla anlatmak, tarihini de anlatmak ve sahip çıkmakla ilgili ciddi bir çabamız var. Bu dönemde de özellikle kahveyi anlatalım, bununla ilgili bir festival yapalım istedik. Pandeminin oluşturduğu sıkılganlıktan sonra bir coşku olsun istedik, hem de kahveyle ilgili bir kültürü oluşturmak, kahveyi tanıtmak, tarihini anlatmak istedik. Konunun uzmanlarını da davet ettik. Aynı zamanda kahve üreticilerinin de burada bir tanıtımı olsun, yerli üreticiye bir katkımız olsun istedik. Daha da büyüyerek, daha ulusal hale getirerek bunu devam ettirmek istiyoruz. Şu anda yerel boyutta butik bir festival yapıyoruz. Bunu zamanla büyüterek daha profesyonel bir hale getirerek yapmayı arzu ediyoruz. Yarın da önemli bir sergimiz olacak. Özellikle kahveyle ilgili birçok materyallerin ve eserlerin sergileneceği, müzecilik anlamında önemli bir adım. Ziyaret edenler görecektir ki yalnızca fotoğraflar, bilgiler değil kahve kültürünü anlatan önemli materyaller de sergilenecek. Bu vesileyle herkesi sergiye de davet ediyoruz, ‘görmeye değer’ diyoruz” şeklinde konuştu.

Festivalin çıkış fikri olarak ise, Atatürk Müzesi’nden esinlenildiğini vurgulayan Başkan Hürriyet, “Türk Kahvesi Festivalimizin çıkış noktası aslında, yakın zamanda İzmit’e kazandırdığımız ‘Dünyanın en zengin Atatürk müzesi’ adını verdiğimiz müzede, Atatürk’ün Savarona’da içtiği son kahvenin telvesiyle birlikte sergileniyor olması. Atatürk’ün Türk kahvesini ne kadar çok sevdiğini hepimiz biliyoruz ve tam olarak bu, çıkış noktamız oldu” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akıllı bastonlar sayesinde görme engelli vatandaşlar istedikleri yere gidebilecek
YEREL HABERLER Akıllı bastonlar sayesinde görme engelli vatandaşlar ...
Başiskele'de yeni nesil gençlik merkezi yapılıyor
YEREL HABERLER Başiskele'de yeni nesil gençlik merkezi yapılıyor
Kocaeli’de 3 terör örgütü üyesi yakalandı
YEREL HABERLER Kocaeli’de 3 terör örgütü üyesi yakalandı
İki komşunun kavgasında 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER İki komşunun kavgasında 1 kişi yaralandı
Kartepe Belediyesi spor tesisi ihalesine gün sayıyor
YEREL HABERLER Kartepe Belediyesi spor tesisi ihalesine gün sayıyor
İzmit ve Gebze’ye yeni engelsiz yaşam merkezi
YEREL HABERLER İzmit ve Gebze’ye yeni engelsiz yaşam merkezi
Avukat, tartıştığı komşusunu kolundan vurdu
YEREL HABERLER Avukat, tartıştığı komşusunu kolundan vurdu
Kentsel dönüşüm Cedit’te başladı
YEREL HABERLER Kentsel dönüşüm Cedit’te başladı
Kocaeli'de minibüs ile temizlik aracı çarpıştı: 8 yaralı
YEREL HABERLER Kocaeli'de minibüs ile temizlik aracı çarpıştı: 8 ...
Servis minibüsü temizlik kamyonu ile çarpıştı: 8 yaralı
YEREL HABERLER Servis minibüsü temizlik kamyonu ile çarpıştı: 8 ...
Yangın çıkan evinde can verdi, engelli kızı dumandan etkilendi 
YEREL HABERLER Yangın çıkan evinde can verdi, engelli kızı dumandan ...
Tek katlı ev alev alev yandı 1 kişi öldü
YEREL HABERLER Tek katlı ev alev alev yandı 1 kişi öldü
Palet takozlarına uyuşturucu zulalayan 5 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Palet takozlarına uyuşturucu zulalayan 5 şüpheli ...
Adalet Bakanı Gül: “Sosyal devlet anlamında Türkiye çok önemli adımlar attı" “Engelli kardeşlerimiz için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Gül: “Sosyal devlet anlamında Türkiye ...
Bakan Gül: Boşanmalarda mağduriyeti önleyecek sistemi hedefliyoruz (3)
YEREL HABERLER Bakan Gül: Boşanmalarda mağduriyeti önleyecek sistemi ...
Binanın çatısında çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu İzolasyon çalışması sırasında binanın çatısında yangın çıktı
YEREL HABERLER Binanın çatısında çıkan yangın mahalle sakinlerini ...
Darıca'da en özel etkinlik
YEREL HABERLER Darıca'da en özel etkinlik
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: “Türkiye’de bir muhalefet sorunu olduğunu hepimiz görüyoruz” “AK Parti, tabelasını milletin kurduğu bir partidir” “Milletimizin sorunlarını halının altına süpüren bir anlayış eskide kalmıştır” “Kendi ideolojilerini dağıtan yargıdan artık güven veren bir yargıya doğru adım adım ilerliyoruz”
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: “Türkiye’de bir ...
Çayırova’da karete şampiyonası
YEREL HABERLER Çayırova’da karete şampiyonası
Başkan Özlü, rehabilitasyon merkezini ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Özlü, rehabilitasyon merkezini ziyaret etti
En önemli ulaşım ağı güzergahına havadan denetim Kuzey Marmara Otoyolu jandarma ekipleri tarafından havadan denetlendi
YEREL HABERLER En önemli ulaşım ağı güzergahına havadan ...
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: “Mevcut adliyenin 10 katı büyüklüğünde bir adliye projemizi tamamladık” “Adliyelerin fiziki imkanları 19 yılda çok iyi noktaya geldi”
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: “Mevcut adliyenin 10 ...
Bakan Gül: Boşanmalarda mağduriyeti önleyecek sistemi hedefliyoruz (2)
YEREL HABERLER Bakan Gül: Boşanmalarda mağduriyeti önleyecek sistemi ...
Körfez’de özel günde özel açılış
YEREL HABERLER Körfez’de özel günde özel açılış

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.