Bakan Gül, Gülşah'ın evine konuk oldu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresini çizip sosyal medya hesabından paylaşan serebral palsi hastası Gülşah Yağmur Yazıcı'yı Derince’deki evinde ziyaret etti.

Kocaeli genelinde bir dizi programlara katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çizdiği portresini hediye etmesiyle tanınan serebral palsi hastası Derinceli Gülşah Yağmur Yazıcı’ya ziyarette bulundu. Yazıcı ailesinin Çınarlı Mahallesi'ndeki evlerine konuk olan Bakan Gül’e Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ve teşkilat yöneticileri eşlik etti. Gülşah Yağmur Yazıcı, ayrıca ziyaret esnasında çizdiği kara kalem portreyi de Bakan Gül'e hediye etti.

"Gülümsedikçe hep güzeliz"

Gülşah, ziyaret sonrasında sosyal medya hesabından Bakan Gül ile birlikte fotoğrafını paylaşarak, "Çok güzeliz değil mi bakanım? Sizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı. Bakan Gül ise Gülşah'ın paylaşımına anında cevap vererek, "Biz de seni çok seviyoruz Gülşah. Gülümsedikçe hep güzeliz" dedi. Gülşah Yağmur Yazıcı, ayrıca ziyaret esnasında çizdiği kara kalem portreyi de Bakan Gül'e hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.