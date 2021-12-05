Fırtınanın ardından deniz kenarı çöplüğe döndü İnsanların attığı çöpleri balıkçılar temizledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fırtınanın ardından deniz kenarı çöplüğe döndü İnsanların attığı çöpleri balıkçılar temizledi

İHA

Fırtınanın ardından deniz kenarı çöplüğe döndü İnsanların attığı çöpleri balıkçılar temizledi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli yağış ve fırtınayla oluşan dalgalar, denizdeki çöpleri kıyıya sürükledi. Deniz kenarı adeta çöplüğe dönerken, balıkçılar yağmura rağmen kıyı şeridinde temizlik yaptı.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli yağış ve fırtınayla birlikte denizlerde oluşan dalgalar, acı tabloyu ortaya çıkarttı. İnsanların denize attığı bardak, şişe, kağıt gibi birçok çöp, Eskihisar Sahili’nde balıkçı teknelerinin bulunduğu kıyıları doldurdu. Fırtınanın ardından teknelerinin yanına gelerek kıyıdaki bu acı tabloyu gören EskihisarGebze Su Ürünleri Kooperatifi’ne bağlı balıkçılar, yağmura rağmen temizlik yaptı.

“Bu denizi biz insanoğlu kirletiyoruz”
Denizin atılan bütün pislikleri geri verdiğini söyleyen balıkçı Ersin Duman, “İzmit Körfezi’nde her yer çöplerle dolu, ölü deniz analarıyla dolu. Bu denizi biz insanoğlu kirletiyoruz. Ticaret gemileri yapıyor, burada çalışan feribotlar yapıyor. Denizimizi biz kirletiyoruz. Bizden başka kirleten yok. Ama şu var ki denetim sıfır, kimse denetlemiyor. İzmit Körfezi artık pislik içinde. Ben bir vatandaş olarak şunu söylemek istiyorum; pisliğimizi atmayalım. Attığımız pislik bize geri geliyor. Her yer pislik içinde. Karaya vuruyor, kokuyor. Burada çocuklarımız oynuyor, ailelerimiz oluyor. İstanbul’dan buraya gelen insanlar oluyor, ama kokudan geçilmiyor. Yurt dışından gelen gemilerin ve bu feribotların atıklarını, bizim insanlarımızın attıklarını sağlam kontrol ederlerse bu pislik böyle olmaz. Buradan yetkililere sesleniyorum; Kocaeli Körfezi ölüyor, 'imdat' diyor. Attığımızı bize veriyor” dedi.

“Bu pislikler yüzünden Marmara Denizi’nde balık yok”
Çöplerin sahilde çok ağır bir koku oluşturduğunu vurgulayan Duman, “Burada bizim çocuklarımız oynuyor. Bizim annelerimiz, babalarımız geliyor burada oturuyor. Gebze’nin tek turistik yeri Eskihisar. Böyle olmamalı. Ben Eskihisarlı olarak utanıyorum. Çöp yığınının içindeyiz. Gözle görüyorsunuz, diyecek bir şey bulamıyorum. Sadece tek isteğim siyasi parti gözetmeksizin bir araya gelip, Kocaeli Körfezi’nin bir diriliş olması lazım. Buradan devlet yetkililerine, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sesleniyorum; gerçekten İzmit Körfezi için bir diriliş istiyorum. Rica ediyorum. Marmara Denizi’nde zaten balık yok. Neden balık yok? İşte bu pislikler yüzünden Marmara Denizi’nde balık yok. bir vatandaş olarak şunu söylüyorum; atmayalım arkadaşlar, bu çöpleri atmayalım. Deniz artık diyor ki ‘İmdat, yeter. Siz bana bir çöp attığınızda ben size bunu misliyle geri veririm’ diyor. Lütfen, rica ediyorum atmayalım, duyarlı olalım” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çocuklar yaban hayatı tanıdı
YEREL HABERLER Çocuklar yaban hayatı tanıdı
Gebzeli gazeteci kaza geçirdi, hastanelik oldu
YEREL HABERLER Gebzeli gazeteci kaza geçirdi, hastanelik oldu
700 yıllık Orhan Camii'ne turist akını Osmanlı geleneğinin yaşatıldığı tarihi cami turistler tarafından büyük ilgi görüyor
YEREL HABERLER 700 yıllık Orhan Camii'ne turist akını Osmanlı ...
Çayırova'da karete rüzgarı
YEREL HABERLER Çayırova'da karete rüzgarı
Gebze'de tırda çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Gebze'de tırda çıkan yangın korkuttu
Kocaeli’nin ilk sentetik buz pisti tamamlanıyor
YEREL HABERLER Kocaeli’nin ilk sentetik buz pisti tamamlanıyor
Bakan Gül, Gülşah'ın evine konuk oldu
YEREL HABERLER Bakan Gül, Gülşah'ın evine konuk oldu
Engelsiz Festival’in ikinci günü de dolu dolu geçti
YEREL HABERLER Engelsiz Festival’in ikinci günü de dolu dolu geçti
Dengesini kaybedip balkondan düşen kadın yaralandı
YEREL HABERLER Dengesini kaybedip balkondan düşen kadın yaralandı
Hem doğada yürüdüler hem de 35 kilo atık topladılar
YEREL HABERLER Hem doğada yürüdüler hem de 35 kilo atık topladılar
Kocaeli’de yakalanan 3 terör örgütü üyesi tutuklandı
YEREL HABERLER Kocaeli’de yakalanan 3 terör örgütü üyesi tutuklandı
Bu festivalde yalnızca kahve içilmiyor, kahvenin tarihi yolculuğuna da çıkılıyor
YEREL HABERLER Bu festivalde yalnızca kahve içilmiyor, kahvenin ...
Akıllı bastonlar sayesinde görme engelli vatandaşlar istedikleri yere gidebilecek
YEREL HABERLER Akıllı bastonlar sayesinde görme engelli vatandaşlar ...
Başiskele'de yeni nesil gençlik merkezi yapılıyor
YEREL HABERLER Başiskele'de yeni nesil gençlik merkezi yapılıyor
Kocaeli’de 3 terör örgütü üyesi yakalandı
YEREL HABERLER Kocaeli’de 3 terör örgütü üyesi yakalandı
İki komşunun kavgasında 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER İki komşunun kavgasında 1 kişi yaralandı
Kartepe Belediyesi spor tesisi ihalesine gün sayıyor
YEREL HABERLER Kartepe Belediyesi spor tesisi ihalesine gün sayıyor
İzmit ve Gebze’ye yeni engelsiz yaşam merkezi
YEREL HABERLER İzmit ve Gebze’ye yeni engelsiz yaşam merkezi
Avukat, tartıştığı komşusunu kolundan vurdu
YEREL HABERLER Avukat, tartıştığı komşusunu kolundan vurdu
Kentsel dönüşüm Cedit’te başladı
YEREL HABERLER Kentsel dönüşüm Cedit’te başladı
Kocaeli'de minibüs ile temizlik aracı çarpıştı: 8 yaralı
YEREL HABERLER Kocaeli'de minibüs ile temizlik aracı çarpıştı: 8 ...
Servis minibüsü temizlik kamyonu ile çarpıştı: 8 yaralı
YEREL HABERLER Servis minibüsü temizlik kamyonu ile çarpıştı: 8 ...
Yangın çıkan evinde can verdi, engelli kızı dumandan etkilendi 
YEREL HABERLER Yangın çıkan evinde can verdi, engelli kızı dumandan ...
Tek katlı ev alev alev yandı 1 kişi öldü
YEREL HABERLER Tek katlı ev alev alev yandı 1 kişi öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.