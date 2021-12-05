Tartıştığı komşusunu vuran avukat tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Derince ilçesinde tartıştığı komşusunu tabanca ile vurarak kolundan yaralayan avukat Deniz Kal, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Derince ilçesi Yenikent Mahallesi Begüm Sokak'ta meydana geldi. Avukat Deniz Kal ile komşusu Enes Atak (23) tartıştı. Çıkan kavgada Kal, tabancayla ateş ederek Atak'ı kolundan yaraladı. Kal ayrıca silahın kabzasıyla Atak'ın başına vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Atak, tedavi altına alındı. Gözaltına alınan Kal adliyeye sevk edildi. Kal çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2021-12-05 15:52:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.