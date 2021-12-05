Çatıdaki yosunlar ayağını kaydırınca aşağıya düştü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kocaeli’nin Derince ilçesinde evinin çatısında yosunlara basınca kayarak aşağı düşen şahıs yaralandı.

Olay, Derince ilçesi Vatan Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, E.S (55) isimli vatandaş müstakil evinin çatısına çıktı. E.S, yosun tutmuş çatıda ayağının kayması neticesinde aşağı düştü. E.S.'nin düştüğünü gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Derince Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.