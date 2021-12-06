Özel çocuklara yüzme eğitimi verilecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin "Yüzüyorsak Bende Varım" projesi kapsamında, 12 ilçede özel gereksinimli bireylere yüzme eğitimi verilecek.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, il genelinde özel gereksinimli bireylerin sosyalleşmesi ve hayata tutunmaları maksadıyla yüzme dersleri başlatacak. "Yüzüyorsak Bende Varım" projesiyle 12 ilçede engelsiz yüzme eğitimleri verilecek. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü yıl boyu devam edecek olan yüzme derslerini, alanında uzman yüzme antrenörleri eşliğinde gerçekleştirecek. Yüzme derslerine gelen bireyler haftanın bir günü 1 saat boyunca yüzebilecek.

Özel gereksinimi olan öğrencilere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sporcu Sağlığı Test Ve Analiz Merkezinde yüzme için belirleyici önemi bulunan antropometrik ölçümler (vücut el, ayak boy, çevre uzunlukları), biomotor becerilerden kuvvet, reaksiyon sürati, esneklik gibi değerlerin belirleyecek testler yapılıyor. Yüzme eğitimi ve su terapisinin fiziki etkilerinin belirlenmesi için yapılan ölçüm ve test verileri GSB Kocaeli Spor İl Müdürlüğünce analiz ediliyor. Bu analizlerle engelli öğrencilere bir fiziksel aktivite olarak yüzme eğitimlerinin fiziki etkilerin bilimsel olarak incelenmesi amaçlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.