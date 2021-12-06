Yüzde 50 hibeli fidan desteği başvuruları başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Meyveciliği Geliştirme Projesi” kapsamında, üreticilere yüzde 50 hibeli mavi sertifikalı ceviz ve Trabzon hurması fidanı desteği sağlayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla başlattığı, “Meyveciliği Geliştirme Projesi” kapsamında, üreticilere yüzde 50 hibeli mavi sertifikalı ceviz ve Trabzon hurması fidanı desteği verecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, kırsal kalkınma hamleleriyle çiftçilere destek verme amaçlı projelerine devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce, Kocaeli genelinde yürütülen, “Meyveciliği Geliştirme Projesi” çerçevesinde çiftçilere yüzde 50 hibeli mavi sertifikalı chandler ceviz ve Trabzon hurması fidanı desteği sağlayacak.

Fidan desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerin, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi ya da güncel çiftçi belgesiyle müracaat etmeleri yeterli olacak. Kandıra ilçesindeki çiftçilerin belgeleriyle birlikte Kandıra Ziraat Odası’na, diğer ilçelerdeki çiftçilerin ise İzmit ilçesi fuar içinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne, 10 Aralık Cuma günü mesai bitimine kadar başvurmaları gerekiyor. Belgelerle birlikte, en az 1 dekar ve üzeri tarım arazisine sahip olan çiftçiler destekten yararlanabilecek.

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