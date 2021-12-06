Ferdane Hanım Konağı’nda restorasyon çalışmaları başladı

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İzmit Belediyesi, tescilli sivil mimari örneği Ferdane Hanım Konağı’nda restorasyon çalışmalarına başladı.

Geçtiğimiz günlerde tescilli sivil mimari örneği Ferdane Hanım Konağı’nda yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. Ekipler, kentin tarihi simgelerinden olan Ferdane Hanım Konağı’nda restorasyon çalışmalarına başladı. Kesin tarihi bilinmemekle birlikte 1910 ila 1922 yılları arasında yapıldığı düşünülen Ferdane Hanım Konağı’nda restorasyon çalışmaları mevcut sıvanın raspalama işlemi ile başladı. Ferdane Hanım Konağı aslına uygun olarak yenilenecek. Çalışmaların tamamlanmasının ardından konağın restoran olarak hizmet vermesi planlanıyor.

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