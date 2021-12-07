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Baba ile oğlu çıkan kavgada tabanca ile vuruldu

DHA

Baba ile oğlu çıkan kavgada tabanca ile vuruldu


Alişan KOYUNCUSelda Hatun TAN-Dinçer AKBİR/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde çıkan kavgada Şakir S. ve oğlu Oğuzhan S. tabanca ile bacaklarından vuruldu. Yaralanan baba ile oğlu hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 12.00 sıralarında Başiskele ilçesi Serdar Mahallesi Selahattin Eyyübi Caddesi'nde meydana geldi. Şakir S. ve oğlu Oğuzhan S. ile husumetli olduğu belirtilen kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında baba ile oğlu tabancayla vuruldu. Bacaklarından yaralanan Şakir S. ve oğlu Oğuzhan, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI 
Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede 5 adet boş mermi kovanı topladı. Tabancadan çıkan mermilerden birinin olay yerinde bulunan bir aracın camına isabet ettiği görüldü. Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı.
Görüntülerde; iki grup arasında yaşanan arbedenin ardından bir kişinin, tabancayla baba ve oğlunun bacaklarına doğru ateş ettiği görülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Başiskele Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN-Dinçer AKBİR
2021-12-07 14:40:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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