Başkan Aygün: "Daima esnafımızın yanındayız"

Derince Belediyesi tarafından düzenlenen "Derince'de Ticari Hayat" konulu toplantıda konuşan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Esnafımızın her zaman yanınızdayız" dedi.

Derince’de faaliyet gösteren esnafın katılımıyla düzenlenen, Derince’de Ticari Hayat konulu esnaf buluşması bir kafede gerçekleştirildi. Derince Belediyesi’nin, Derince Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile birlikte düzenlediği toplantıya çok sayıda esnaf katıldı. Toplantının önemine değinen Belediye Başkanı Zeki Aygün, "İlçemizde ticaretin gelişmesi ve Derince'mizin geleceği hakkında öneri ve çözümleri paylaşacağımız esnaf buluşmamızı önemsiyoruz. Sizlerin de yakından bildiği gibi bizler sürekli esnaflarımızla iç içeyiz. Her hafta ayrı bir mahallede, ayrı bir bölgede esnaflarımızı ziyaret ediyor, onlarla bir araya gelip talep ve önerilerini dinliyoruz. Pandemi ile mücadele döneminde özveriyle çalışmalarını sürdüren kıymetli esnafımızın her zaman yanında olduk. Esnafımızın her zaman yanınızdayız" dedi.

Başkan Aygün, konuşmasının ardından esnafın sorularını yanıtladı, talep ve önerileri dinledi.

