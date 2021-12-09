Hafriyat kamyonuna çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hafriyat kamyonuna çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

DHA

Hafriyat kamyonuna çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü


Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te, Kuzey Marmara Otoyolu´nda hafriyat kamyonuna arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Kutsi Başsarıoğlu (42), hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu İzmit Akmeşe mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Mehmet Kutsi Başsarıoğlu yönetimindeki 67 LF 362 plakalı hafif ticari araç, aynı yöne giden İsmail Dağlar yönetimindeki 41 HB 519 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Araç, kamyonun arkasında yaklaşık 50 metre sürüklendi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi Mehmet Kutsi Başsarıoğlu´nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Başsarıoğlu´nun cenazesi, morga kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2021-12-09 16:20:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü Kamyonun altında 60 metre sürüklenen sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü Kamyonun ...
Baba- oğlu vuran şüpheli, saklandığı evde yakalandı
YEREL HABERLER Baba- oğlu vuran şüpheli, saklandığı evde yakalandı
Eniştesini öldüren zanlı: "Eniştemle aram çok iyiydi" Babalarını öldüren dayılarından şikayetçi olmadılar
YEREL HABERLER Eniştesini öldüren zanlı: "Eniştemle aram çok ...
Yeni sezon öncesi Kocaeli Kadın FK’nın grubu belli oldu Kocaeli Kadın FK Teknik Direktörü Hasan Alemdaroğlu: "Orta sıralarda konumlanmaya çalışacağız"
YEREL HABERLER Yeni sezon öncesi Kocaeli Kadın FK’nın grubu belli ...
Cadde üzerinde baba oğula dehşeti yaşatan şüpheli adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Cadde üzerinde baba oğula dehşeti yaşatan şüpheli ...
Özel bireyler dikiş dikti, ütü yaptı, çamaşır katladı Dizi ve filmlerde özel bireylerin doğru işlenmesini istediler
YEREL HABERLER Özel bireyler dikiş dikti, ütü yaptı, çamaşır ...
Kocaelispor’un 15 haftalık karnesi
YEREL HABERLER Kocaelispor’un 15 haftalık karnesi
Başkan Aygün, devam eden çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Başkan Aygün, devam eden çalışmaları inceledi
Gebze'de, dış cephe malzemesi fabrikasında yangın/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Gebze'de, dış cephe malzemesi fabrikasında yangın/ Ek ...
Başkan Bıyık, vatandaşların evlerine konuk oldu
YEREL HABERLER Başkan Bıyık, vatandaşların evlerine konuk oldu
Bunlar da temassız hırsızlar Yoldan buldukları kredi kartının temassız özelliğiyle market market dolaşıp ev alışverişi yaptılar Israrla almaya çalıştıkları tost makinesi onları ele verdi
YEREL HABERLER Bunlar da temassız hırsızlar Yoldan buldukları kredi ...
Minikler çocuk kütüphanesinde hem eğlendi hem öğrendi
YEREL HABERLER Minikler çocuk kütüphanesinde hem eğlendi hem öğrendi
Bu da kedilerin korona virüsü Veteriner Hekim Özge Altınay: "Türkiye’de son 6-7 ay içerisinde maalesef çok ciddi bir şekilde viral hastalık patlaması var" "İnsanlarda olduğu gibi kedilerde de görünen bir korona virüs vardır. Onlarda da bu virüs mutasyona uğrar ve FIP denilen bir hastalığa yol açar"
YEREL HABERLER Bu da kedilerin korona virüsü Veteriner Hekim Özge ...
Dilovası'na 212 metrelik viyadük yapılacak
YEREL HABERLER Dilovası'na 212 metrelik viyadük yapılacak
Başkan Çiftçi, kulüp başkanlarını ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Çiftçi, kulüp başkanlarını ağırladı
Gebze'de, dış cephe malzemesi fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Gebze'de, dış cephe malzemesi fabrikasında yangın
Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı Yanan fabrika havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın kontrol altına ...
Çocuklar obeziteye karşı bilgilendirildi
YEREL HABERLER Çocuklar obeziteye karşı bilgilendirildi
Kartepe Belediyespor, Sakarya'dan madalya ile döndü
YEREL HABERLER Kartepe Belediyespor, Sakarya'dan madalya ile döndü
Kağıtsporlu güreşçiler kürsüdeki yerini aldı
YEREL HABERLER Kağıtsporlu güreşçiler kürsüdeki yerini aldı
Fabrika alev alev yanıyor
YEREL HABERLER Fabrika alev alev yanıyor
Yaya geçidindeki öğrencilere dehşeti yaşatan 3 şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Yaya geçidindeki öğrencilere dehşeti yaşatan 3 şahıs ...
Savunma Sanayi Başkanı Demir: “Savunma sanayi siyasete alet edilmesin” “Türk Savunma ve Geliştirme Bakanlığına ait ASELSAN halka açık bir şirket, şirket hakkında yapılacak bir spekülasyonun ciddi sonuçları olur” “Şirketlerimiz teknoloji alanında savunma sanayi alanında çalışmalara devam ediyor”
YEREL HABERLER Savunma Sanayi Başkanı Demir: “Savunma sanayi ...
Arkadaşlarının yaralandığını gören öğrenci dehşet anlarını anlattı “Silah sözü duydum, birisi gidip bagajı açtı"
YEREL HABERLER Arkadaşlarının yaralandığını gören öğrenci dehşet ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.