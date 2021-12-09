Hafriyat kamyonuna çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Ermenistan'ın saldırısında bir Azerbaycan askeri şehit oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te, Kuzey Marmara Otoyolu´nda hafriyat kamyonuna arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Kutsi Başsarıoğlu (42), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu İzmit Akmeşe mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Mehmet Kutsi Başsarıoğlu yönetimindeki 67 LF 362 plakalı hafif ticari araç, aynı yöne giden İsmail Dağlar yönetimindeki 41 HB 519 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Araç, kamyonun arkasında yaklaşık 50 metre sürüklendi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi Mehmet Kutsi Başsarıoğlu´nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Başsarıoğlu´nun cenazesi, morga kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2021-12-09 16:20:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.