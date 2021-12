3 yılda 2 kez kök hücre bağışında bulunup, 2 kişiye umut oldu

Alişan KOYUNCU/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)TÜRKİYE, İzmir'de lösemi hastası Ahmet Köksal'ın (8), 4 donörün nakilden vazgeçmesi nedeniyle hayattan koptuğu haberiyle sarsılırken, İzmit'te yaşayan Buket Demirkol´un (33) 3 yıl içinde 2 defa kök hücre bağışı yaparak 2 kişiye hayata bağlaması, umutları yeşertti. Kök hücre konusunda herkesi bağışçı olmaya davet eden Demirkol, "İnsanların hayat kurtarma ihtimalleri doktor olmadıkları sürece çok zor. Bana 2 defa oldu, 3'üncü defa olsa yine düşünmeden 'Evet' derim" dedi.

İzmit´te yaşayan Buket Demirkol, 2018'de hamilelik döneminde, sosyal medyada bebeği için ilik bağışı çağrısında bulunan kadını görünce kök hücre bağışçısı olmaya karar verdi. Doğumundan 5 gün sonra bağışçı olmak için işlemlere başlayan Demirkol, yaklaşık 1 yıl bekledikten sonra Kızılay'dan kendisine gelen telefonla hastaya bağış yapabileceğini öğrendi. İlk bağışı yapmasından yaklaşık 2 yıl sonra bu kez başka hastaya iliği uyum sağlayan 1 çocuk annesi Demirkol, ikinci kez ilik bağışı yaparak 2 kişiye umut oldu.

'HÜZÜNLENDİM'

Buket Demirkol, herkesi ilik bağışı konusunda duyarlı olmaya davet ederek, "Bu hikaye sosyal medyada bir annenin haykırışını görmemle başladı. Anne kızının çok hasta olduğunu, bir an önce kök hücre bulunması gerektiğini söyleyerek insanları bağış yapmaya davet etti. Orada dinlediğimde hüzünlendim. Kızımı doğurmak üzereydim, doğumu yaptıktan sonra kök hücre yapmaya karar verdim. Doğumdan 5 gün sonra başladım. Kızılay Kan Merkezi'ne 3 tüp kan vererek bağış yaptım. Yaklaşık 1 sene boyunca herhangi bir geri dönüş olmadı. Daha sonra Kızılay merkezinden arayarak bir bağışçıyla eşleştiğimi söylediler ve yaşayacağım aşamaları anlattılar. Kan verdim ve benden alınan kan yeniden Ankara´ya gönderilerek uyum kontrol edildi. Aradan birkaç gün sonra uyum eşleşince sağlık kontrollerine başladım. Sağlık kontrollerinde o kadar ayrıntılı kontroller yapıldı ki inanın size herhangi bir zarar verecek herhangi bir problem yaratacak, sağlığınıza zarar verecek bir şey olmayacağına karar verdikten sonra bu bağışı yapmanızı istiyorlar. Ben bu kontrollerden geçerek ilk bağışımı yaptım. Nakil için koldan aşılarım yapıldı. O aşılar yapıldığı zaman o kadar ufak, normalde herkesin aşı olduğu zaman çektiği ağrılar çekiyorsunuz. Emin olun bu ağrılar bir hayat kurtarmak için çok basit kalıyor" dedi.

`İKİNCİ DEFA ARADIKLARINDA ŞAŞIRDIM´

Tek bağışçıdan ikinci kez ilik nakli yapılmasının çok sık görülmediğini kaydeden Demirkol, "Nakil sürecinde 3 saat yattım ve sürekli başımda doktorlar duruyordu, herhangi bir problem yaşamıyorsunuz. 3 saatin sonunda da kendi evime geri döndüm. Hiçbir sıkıntı yaşamadım bir gün sonra da işe başladım. Bu bağışı ben iki defa yaptım. İkinci defa aradıklarında çok şaşırdım. Biz buradaki görevlilerle zaman zaman durumum hakkında konuşuyorduk ve yine öyle bir şey için aramışlar sanmıştım. Telefonu açtığımda tekrar eşleşme oldu dediler ve ben inanamadım. Çünkü bu durumun genelde akrabalarda olduğunu ya da tekrar aynı kişiden aynı kişiye verildiğini biliyordum ama bir başka kişiye de ilik verebileceğime çok şaşırdım. Onu da kabul ettim ve yeniden kök hücre bağışında bulundum" diye konuştu.

'3 KIZIM VAR, DİYE TABİR EDİYORUM'

Bağış yaptığı kişileri tanımadığını yalnızca kız çocukları olduğunu bildiğini söyleyen Demirkol, tanışmak istediğini dile getirerek, "İnsanların yolda yürürken ya da başka bir yerde hayat kurtarma ihtimalleri doktor olmadıkları sürece veya başka hayat kurtaran bir mesleğe sahip olmadıkları sürece çok zor. Bana da nasip ve kısmetmiş, iki kere hayat kurtarmama sebep oldu. Bu konuda çok mutluyum. Umarım iyilerdir. İyi olduklarını da duydum, çok görüşmek istiyorum ama pandemiden dolayı henüz görüşmedim. İlik bağışı yaptığım kişileri tanımıyorum sadece kız çocukları olduğunu biliyordum. Benim bir kızım var ama şu an 3 kızım var, diye tabir ediyorum. 1 tanesini ben doğurmuş olabilirim ama diğer 2 tanesini yaşattığım için onlar da artık benim kızım gibi. Bir gün tanışıp kardeş gibi yan yana gelmelerini çok istiyorum. Umarım bir gün yan yana geliriz ve onları sağ salim görmek bana nasip olur" dedi.

DOKTOR OLMAYIP HAYAT KURTARMAK HERKESE NASİP OLMAZ

Üçüncü kez uyum sağlanması durumunda seve seve yine ilik bağışı yapacağını belirten Buket Demirkol, "Gerçekten korkmayın, çok basit ve süreci rahat atlatacağınız bir olay. Bir hayat kurtarmak çok insana nasip olmaz. Hele de doktor olmayıp hayat kurtarmak herkese nasip olmaz. Bu bana 2 kere oldu, iyi ki de olmuş. Bu dünyaya neden geldim, diye düşünürdüm her zaman. Bunları yaşadıktan sonra bunun için bu dünyaya geldiğime inanıyorum. Belki bir gün üçüncü can daha nasip olur, diye bekliyorum. Olursa tereddüttüm yok" diye konuştu.

KÖK HÜCRE KAZANIM UZMANI: VATANDAŞIMIZ MAALESEF KAYGILANIYOR

Kök hücre bağışı konusunda tereddüt ve korku yaşandığını ama nakil işleminin sanıldığı gibi zor ve zahmetli olmadığını vurgulayan Türk Kızılay Batı Karadeniz Kan Merkezi Kök Hücre Kazanım Uzmanı Adem Budayoğlu ise "Kızılay birbirimize yardım etmenin en kolay yollarından ve hayati öneme sahip olan bir kurum. Kök hücre bağışlarınızla hastanelerde şifa bulma umuduyla bekleyen yavrularımızın, hastalarımızın umutlarının taze kalmasına aracılık ediyor. Vatandaşlarımız kök hücre bağışı yapmayı düşünürken acı duyabilecekleri ve zarar görebilecekleri konusunda maalesef kaygılanıyor. Kan grubu şartı dahi aranmayan kök hücre bağışının bağışçıya herhangi bir zararı yoktur. Kan vermek kadar kolay olan kök hücre bağışı çoğunlukla kolunuzdan gerçekleşiyor. Burada kandaki kök hücreler oluştuğu için kansızlık oluşması dahi mümkün değil. Bu nedenle herkesi kök hücre bağışı olmaya davet ediyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2021-12-10 09:46:02



