Kocaeli'de `Pitbull´ çetesine operasyon

GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gebze ve Çayırova ilçelerinde `Dağlı Kardeşler´ ve `Pitbull Çetesi´ adı altında örgütlenen çek-senet tahsilatı yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, Gebze ve Çayırova ilçelerinde `Dağlı Kardeşler´ ve `Pitbull Çetesi´ adı altında örgütlenen suç örgütünü takibe aldı. Silahla yaralama, çek-senet tahsilatı, tehdit ve benzeri suçları işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik, özel harekat polislerinin de katılımıyla Kocaeli ve İstanbul´da operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 2 kılıç, 3 bıçak, 2 gram kokain, mermiler, çok sayıda senet ve belgeler ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından Gebze Adliyesi´ne sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT
2021-12-10 10:00:10
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