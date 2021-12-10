Başkan Söğüt: “Vatandaşa dokunan hizmetler üretiyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Söğüt: “Vatandaşa dokunan hizmetler üretiyoruz”

İHA

Başkan Söğüt: “Vatandaşa dokunan hizmetler üretiyoruz”

5Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odası’nın meclis toplantısına konuk oldu.
Körfez Belediye Başkan Şener Söğüt, Kocaeli Muhasebeciler Odası’nın meclis toplantısına konuk oldu. Körfez Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen toplantıya; Kocaeli Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odası Başkanı Mustafa Taşpınar, KSMMMO Körfez Temsilcisi Osman Türk, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, oda ve STK temsilcileri ile Körfezli mali müşavir, muhasebeciler katıldı. Yapılan ve yapımı planlanan projeleri anlatarak Körfez’in hizmet haritasını çizen Başkan Söğüt, “Klasik belediye hizmetleri dışında, vatandaşa dokunan, geleceğe yönelik projelere de imza atıyoruz” dedi.

"Sizlerin katkısı önemli"
Körfez’in ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan bir ilçe olduğunu belirten Başkan Şener Söğüt, “Kocaeli nasıl Türkiye’nin sanayi başkentiyse, bu başkentin can damarı ve kalbi de Körfez’dir. Tabi bu ekonomik döngünün dinamik ve güçlü olmasında mali müşavir ve muhasebecilerimizin de katkısı var" ifadelerini kullandı. 

"Doğal ve tarihi güzelliklerimiz var"
Körfez’in doğal ve kültürel önemine de değinen Söğüt, "Körfez'in toplam alanı 308 bin dönüm. Büyük bir ilçeyiz. Bugün Körfez denilince akla sanayi geliyor ama 308 bin dönümlük arazinin sadece yüzde 1 buçukluk kısmı sanayi alanı. Yüzde 5’lik kısmı da yerleşim alanı. Onun dışındaki alanlar tarım ve orman alanları. Doğal, tarihi ve kültürel güzellikleri içerisinde barındıran bir ilçeyiz" şeklinde konuştu.


"Sürdürülebilir hizmetler önemli"
Konuşmasına devam eden Şener Söğüt, "Hem büyükşehir belediyemiz, hem ilçe belediyesi olarak bizler hem de merkezi yönetim olarak ilçemizdeki hizmetlerin ulaşılabilir ve sürdürülebilir olması için çalışıyoruz. Klasik belediyecilik hizmetleri dışına çıkmamız gerektiğinin de farkındayız. Bu kapsamda da imar, temizlik, yol ve kaldırımlar dışında 21'inci yüzyılda toplumun bizlerden beklentilerini de bilerek hareket ediyoruz" dedi.


"Farklı alanlara dokunmak gerekiyor"
Sürekli olarak çalıştıklarını belirten Şener Söğüt, "Hedefiniz toplumsal refahsa, biraz daha farklı alanlara da dokunmak gerekiyor. Bunun farkındayız. Biz de ekibimizle gece gündüz bu adımları atmaya çalışıyoruz. Tabi bazen içerisinde bulunduğunuz durumlar farklı etkenler doğurabiliyor. Örneğin pandemi süreci.
1 buçuk yıldır pandemi ile birlikte yerel hizmetlerin ne kadar önemli olduğu da ortaya çıktı. Tüm belediyeler özellikle pandemi ile alakalı ciddi çalışmalar yaptı" ifadelerini kullandı.

"En büyük icraatimiz"
Borçların ödenmesi için uğraştıklarını ifade eden Söğüt, "3 yıllık süreçte yaptığımız en büyük iş bu kentin geleceğini etkileyecek olan borç yükünden kurtarmaktı. 450 milyon TL’lik borcu ödedik. Ve bunu da tek kuruş ödemeden trampalarla kapattık. Faiz yükümüz çok fazlaydı. Yarısı faizdi. Başlayacak olan projelerimiz hariç, büyükşehir belediyemiz ve merkezi hükümetle birlikte 3 yılda 1 milyar TL’lik yatırım söz konusu” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan kocaman lise günlerine geri döndü
YEREL HABERLER Başkan kocaman lise günlerine geri döndü
Bu da robot eczane Türkiye’de yalnızca 10 tane olan Eczane Robot Sistemi, görenlerin ilgisini çekiyor 4 metrekarelik taban alanına 8000’den fazla ilaç stoklayabiliyor
YEREL HABERLER Bu da robot eczane Türkiye’de yalnızca 10 tane olan ...
Mahalleyi besleyen trafo patlayıp alev alev yandı
YEREL HABERLER Mahalleyi besleyen trafo patlayıp alev alev yandı
Organize suç örgütü üyeleri eş zamanlı operasyonla yakalandı Gözaltına alınan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Organize suç örgütü üyeleri eş zamanlı operasyonla ...
İZGİM, anaokulu öğrencilerini misafir etti
YEREL HABERLER İZGİM, anaokulu öğrencilerini misafir etti
Gençlere siber güvenlik eğitimi verilecek
YEREL HABERLER Gençlere siber güvenlik eğitimi verilecek
Kocaeli'de `Pitbull´ çetesine operasyon
YEREL HABERLER Kocaeli'de `Pitbull´ çetesine operasyon
Darıca için 36 milyonluk yol ve köprü ihalesi
YEREL HABERLER Darıca için 36 milyonluk yol ve köprü ihalesi
3 yılda 2 kez kök hücre bağışında bulunup, 2 kişiye umut oldu
YEREL HABERLER 3 yılda 2 kez kök hücre bağışında bulunup, 2 kişiye ...
D-100’de iki işçi servisi çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü D-100’de can pazarı: 1'i ağır 10 yaralı Ekipler sıkışan sürücüyü kurtarabilmek için zamanla yarıştı
YEREL HABERLER D-100’de iki işçi servisi çarpıştı, ortalık savaş ...
Motoru alevler içinde kalan ticari araç korkuttu
YEREL HABERLER Motoru alevler içinde kalan ticari araç korkuttu
İki grubun pompalı tüfekli kavgası yoldan geçen kadını yaraladı
YEREL HABERLER İki grubun pompalı tüfekli kavgası yoldan geçen ...
Kavgada tüfek ateşlendi, yoldan geçen kadın yaralandı
YEREL HABERLER Kavgada tüfek ateşlendi, yoldan geçen kadın yaralandı
İzmit Belediyesi çiftçiye aronya fidanı dağıtacak
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi çiftçiye aronya fidanı dağıtacak
Kocaeli’de baba ve oğlu silahla yaralayan şahıs serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Kocaeli’de baba ve oğlu silahla yaralayan şahıs ...
Hafriyat kamyonuna çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Hafriyat kamyonuna çarpan hafif ticari aracın ...
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü Kamyonun altında 60 metre sürüklenen sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü Kamyonun ...
Baba- oğlu vuran şüpheli, saklandığı evde yakalandı
YEREL HABERLER Baba- oğlu vuran şüpheli, saklandığı evde yakalandı
Eniştesini öldüren zanlı: "Eniştemle aram çok iyiydi" Babalarını öldüren dayılarından şikayetçi olmadılar
YEREL HABERLER Eniştesini öldüren zanlı: "Eniştemle aram çok ...
Yeni sezon öncesi Kocaeli Kadın FK’nın grubu belli oldu Kocaeli Kadın FK Teknik Direktörü Hasan Alemdaroğlu: "Orta sıralarda konumlanmaya çalışacağız"
YEREL HABERLER Yeni sezon öncesi Kocaeli Kadın FK’nın grubu belli ...
Cadde üzerinde baba oğula dehşeti yaşatan şüpheli adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Cadde üzerinde baba oğula dehşeti yaşatan şüpheli ...
Özel bireyler dikiş dikti, ütü yaptı, çamaşır katladı Dizi ve filmlerde özel bireylerin doğru işlenmesini istediler
YEREL HABERLER Özel bireyler dikiş dikti, ütü yaptı, çamaşır ...
Kocaelispor’un 15 haftalık karnesi
YEREL HABERLER Kocaelispor’un 15 haftalık karnesi
Başkan Aygün, devam eden çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Başkan Aygün, devam eden çalışmaları inceledi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.