Kocaelispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-0

Alişan KOYUNCU / İZMİT (Kocaeli), (DHA) STAT: Kocaeli
HAKEMLER: Kadir Sağlam (xx), Erkan Akbulut (xx), Deniz Turgut (xx)
KOCAELİSPOR: Korcan (xx) - Aleksis (xx), Mehmet (xx), Atila (xxx), Cisse (xxx), Mandjeck (xx), Semih (xx), Diop (xxx)(Dk.90 Yılmaz), Pereira (xx), Tisdell (xx)(Dk.83 İsa x), Benhur (xxx)
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Szumski (x) Aykut (xx), Süleyman (x)(Dk.64 Emircan x), Novikovas (xx), Malle (x)(Dk.71 Oltan x), Gökhan (xx)(Dk.88 Lameira), Mustafa (x), Olanare (xx)(Dk.88 Mustafa), Hasek (x), Orhan (x)(Dk.88 Shala), Mücahit (x)
GOLLER: Dk.39 Cisse, Dk.87 Diop (Kocaelispor)
SARI KARTLAR: Dk.31 Cisse, Dk.90 Aleksis (Kocaelispor) Dk.32 Mücahit, Dk.44 Gökhan, Dk.66 Mustafa, Dk.90 Oltan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor) Spor Toto 1´inci Lig´de Kocaelispor, kendi evinde ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor´u Cisse ve Diop´un golleriyle 2-0 mağlup etti.
39´uncu dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor savunmasından dönen topu ceza sahası dışında kontrol eden Cisse, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.
87´nci dakikada Benhur sağ kanattan kazandığı topu ceza sahası içerisinde Diop ile buluşturdu. Diop´un vurduğu şut direkten ağlarla buluştu: 2-0. DHA-Spor Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU
2021-12-10 22:16:35
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