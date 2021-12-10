Kocaeli'de `Pitbull´ çetesine operasyon (2)

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8 KİŞİ TUTUKLANDI

Kocaeli´nin Gebze ve Çayırova ilçelerinde çeksenet tahsilatı yapan ve 'pitbull' çetesi diye anılan suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, 8 kişi tutuklandı, 8 kişi ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT

2021-12-10 23:18:57



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