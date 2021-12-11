Üstgeçit tadilat çalışmaları sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Mimar Sinan Üstgeçidi başta olmak üzere yapısal bozukluk tespit edilen tüm üstgeçitlerin bakım ve onarım çalışmaları sürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde yaya üst geçitlerinin bakım ve onarımı kapsamında, D100 Karayolu üzerindeki Mimar Sinan, Turgut Özal ve Adnan Menderes üst geçitleri başta olmak üzere tüm yaya üst geçitlerinde bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Üst geçitlerde paslanmaz ve koruyucu özellikte boya kullanılıyor. Üst geçitlerin bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 4 bin metrekare kumlama, 4 bin 750 metrekare boya temizliği, 8 bin 750 metrekare boya, cam değişimi kaynak, asfalt pist tamiri asfalt kaplama ve tartan pist tamiri çalışmaları yapılacak. Adnan Menderes ve Turgut Özal yaya üstgeçitlerinde de kademe kademe bakım ve onarım çalışmalarına Mimar Sinan Köprüsünde yapılan çalışmalar ilerledikçe başlanacak. Kocaeli genelinde üstgeçitlerde tespit edilen paslanma, çürüme gibi yapısal bozukluklar yapılacak kumlama, boyama gibi işlemlerle de giderilecek.

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