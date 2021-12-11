Çevreye duyarlı personeller ödüllendirildi

İzmit Belediyesi, Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte en çok tekstil ve ilaç atığını toplayan 4 personeline hediye çeki verdi.

Atık önleme konusunda farkındalık oluşturmayı ve atık yönetimi hakkında halkı bilinçlendirmek adına birçok çalışma yapan İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, belediye bünyesindeki personellerle ‘çevre ve geri kazanım’ etkinliği yapıldı. Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte personeller, tekstil ve ilaç atığını toplayarak görevli ekiplere teslim etti. Belediye önünde oluşturulan atık toplama alanına ellerindeki atıkları getiren personeller, çevre duyarlılığı ve atıkların ekonomiye yeniden kazandırılmasına destek verdi. Etkinlikte en çok atığı getiren 4 belediye personeline hediye çekleri İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Ünal Özmural tarafından verildi.

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