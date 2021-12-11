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Kahvehanede tartışıp birbirlerine kurşun yağdırdılar: 1'i ağır 2 yaralı

İHA

Kahvehanede tartışıp birbirlerine kurşun yağdırdılar: 1'i ağır 2 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kahvehanede tartışan 2 şahıs, yanlarında getirdikleri tabancalarla birbirlerine kurşun yağdırıp yaralandı.

Olay, Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi 1409/1 Sokak üzerinde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan D. ile Turgay C. isimli iki şahıs kahvehaneye geldi. Bir süre sonra tartışmaya başlayan ikili, tartışmanın daha da şiddetlenmesi üzerine yanlarında getirdikleri silahları çıkararak birbirlerine kurşun yağdırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerine kurşun isabet eden iki şahıs da kanlar içinde yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahıslara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeyle ambulanslara alınan yaralılardan Turgay C. Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne, Serkan D. ise Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Serkan D.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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