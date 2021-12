Türkiye rekorunun kırıldığı Cedit, hayalet şehre döndü Çarpık kentleşmenin üst seviyede olduğu Cedit'te, en önemli kentsel dönüşüm projesi yürütülüyor

Kocaeli'de çarpık kentleşmenin en üst seviyede olduğu Cedit Mahallesi'nde, kentin en büyük ve en önemli kentsel dönüşüm projesi yürütülüyor. Hak sahipleri ile yüzde 95 oranla anlaşılarak, Türkiye rekorunun kırıldığı Cedit'te, evlerin tahliyesi sürüyor. Daha önce ambulans ve itfaiye aracının bile girmekte zorlandığı Cedit, şimdilerde çalışmaların da etkisiyle adeta hayalet şehre döndü.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse edilen Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi’nde çalışmalar devam ediyor. İhalesi 14 Eylül’de yapılan Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi’nde yeni konutların bir an önce yapılması için en kısa sürede TOKİ’ye yer teslimi yapılması planlanıyor. Bu amaçla büyükşehir tarafından Cedit projesi için görevlendirilen personel, projenin bir an önce başlaması için mesai harcıyor. Hak sahipleriyle yapılan görüşmelerin yanı sıra tahliye tebligatları da ulaştırılıyor.



Türkiye rekoru kırıldı

Taraflar arasında uzlaşma oranında Türkiye rekoru elde edilmiş durumda. Vatandaş memnuniyetinin ön planda tutulduğu uzlaşmalarda sona yaklaşılırken, kısa süre önce başlayan yıkım işlemlerinin de sorunsuz şekilde tamamlanması öngörülüyor. Şu an itibariyle yüzde 95 oranındaki anlaşma oranı Türkiye genelinde kentsel dönüşüm projelerinde ulaşılan en büyük oran olarak gösteriliyor.



Ekim ve kasım kiraları ödendi

İtfaiye ya da ambulansın dahi giremediği çarpık kentleşmenin üst seviyede olduğu Cedit’te yapılacak olan bin 105 konut için yüz yüze görüşme yapılan hak sahibi sayısı bin 688 kişiye ulaştı. Bunlardan bin 628 hak sahibiyle uzlaşmaya varıldı. Kira yardımı başvurusu kabul edilen 935 hak sahibine kira yardımları yapılmaya başlandı. Bu kişilerin ekim ve kasım ayı kiraları ödendi.



"Görsel kirlilik ortadan kalkacak"

Kentsel dönüşümden beklentilerinden bahseden Tuncer Tanrıverdi, "Bence kentsel dönüşüm Cedit Mahallesi için çok iyi oldu. En azından görsel kirlilik ortadan kalkacak. İnsanların daha modern, daha temiz ve daha düzgün bir şekilde yaşamasına katkı sağlayacak. Cedit Mahallesi'nde hiç kimsenin mağdur olmadığını, insanların yüzde 95'iyle uzlaşıldığı, herhangi bir problem olmadığını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.



3 Ocak'a kadar tahliyeler sürecek

Büyükşehir Belediyesi, hak sahipleri ile sözleme imzalamaya da devam ediyor. Ödenecek toplam bedel ise 31,5 milyon TL oldu. Toplam bağımsız birim sayısının 1209 olduğu Cedit’te 494 adet bina bulunuyor. Bunlardan 69 adet binanın yıkım işlemi büyükşehir tarafından tamamlanmış, 261 bina ise yıkıma hazır hale getirilmişti. Yıkım ihalesini alan firma 3 Aralık tarihinden itibaren yıkımlara başladı. Cedit Mahallesi'ndeki eski yerleşim yerlerinin tamamının 3 Ocak 2022 tarihine kadar tahliye edilmesi planlanıyor.

