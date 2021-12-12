TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 - Karşıyaka: 1

TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Belediye Derincespor, ligin 16. haftasında konuk ettiği Karşıyaka ile 11 berabere kaldı.
Stat: Belediye Derincespor
Hakemler: Gamze Durmuş Pakkan xx, Hacı Mehmet Ekmekyermez xx, Caner Kurt xx
Belediye Derincespor: Taha Ayan xx, Kadir Torbacı xx, Uğurcan İkikardeş xx (Ramazan Özkabak dk. 78), Mehmet Tosun xxx (Mert Somay dk. 78 x), Melih İnan xxx, İlker Cihan xx, Tayfun Kırca xx, Berkay Çakır xx, Muhammed Enes Yılmaz xx, Mesut Can Tunalı xx (Sercan Uslu dk. 90 ?), Muhammet Fatih Yıldırım xx
Teknik Direktör: Murat Parlak
Karşıyaka: Yusuf Balcıoğlu xx, Cenk Özbey xx, Mustafa Samican Keskin x (Caner Cengiz dk. 46 x), Abdülkadir Akyıldız xx, Namık Barış Çelik xx, Mustafa Aşan xx (Sefer Kanıtemiz dk. 82 ?), Metin Peker x (İlyas Kahraman dk. 46 x), Barış Sungur x (Harun Atalay dk. 46 xxx), Ertuğrul Sancaktutan xx, Özgür Güler xx, Muhammet Fatih Öztekin xx
Teknik Sorumlu: Ahmet Taşyürek
Goller: Melih İnan (dk. 67) (Belediye Derincespor), Harun Atalay (dk. 73) (Karşıyaka)
Sarı kartlar: Uğurcan İkikardeş, Taha Ayan, Melih İnan, Tayfun Kırca, Mert Somay, Kadir Torbacı (Belediye Derincespor), Harun Atalay, Ertuğrul Sancaktutan, Sefer Kanıtemiz (Karşıyaka)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.