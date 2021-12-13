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Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)İZMİT'te asit tankı taşıyan TIR köprünün altına sıkışınca, D-100 kara yolu trafiğe kapandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında, İzmit D-100 kara yolu Kuruçeşme mevkisinde meydana geldi. Gölcük'teki bir fabrikaya asit tankı götüren ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen 06 GE 9318 plakalı TIR, TEM Otoyolu Körfez gişelerinden çıktıktan sonra D-100 kara yolunda İzmit'e doğru ilerlemeye başladı. TIR, Kuruçeşme gişeleri bağlantı köprüsünün altından geçtiği sırada yükü ile birlikte 4 metre 80 santimetre yüksekliğindeki araç köprünün altında sıkıştı. Kaza nedeniyle D-100 kara yolu İzmit yönü trafiğe kapandı. Köprü altına sıkışan TIR'ı kurtarma çalışmaları sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2021-12-13 09:09:30



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