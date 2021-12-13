Türk bayrağı ikinci defa koparılınca dayağı yedi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



6 KİLOMETRE KUYRUK OLUŞTU

İzmit'te D-100 kara yolu Kuruçeşme bağlantı köprüsü altında asit tankı yüklü TIR'ın sıkışması sonucu trafik, felç oldu. İzmit istikametine giden araçlar, yan yollara yönlendirildi. Trafik, Derince'deki emniyet müdürlüğü binası önüne kadar uzadı. Yaklaşık 6 kilometreyi bulan kuyruk nedeniyle vatandaşlar işlerine geç kaldı. Saat 09.15 sıralarında lastiklerinin havası indirilen TIR, iş makinelerinin yardımıyla köprünün altından çıkarıldı. TIR'ın yaklaşık 1 kilometre gerideki yola yönlendirilmesi için çalışmalar sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2021-12-13 09:59:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.