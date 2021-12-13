6 KİLOMETRE KUYRUK OLUŞTU
İzmit'te D-100 kara yolu Kuruçeşme bağlantı köprüsü altında asit tankı yüklü TIR'ın sıkışması sonucu trafik, felç oldu. İzmit istikametine giden araçlar, yan yollara yönlendirildi. Trafik, Derince'deki emniyet müdürlüğü binası önüne kadar uzadı. Yaklaşık 6 kilometreyi bulan kuyruk nedeniyle vatandaşlar işlerine geç kaldı. Saat 09.15 sıralarında lastiklerinin havası indirilen TIR, iş makinelerinin yardımıyla köprünün altından çıkarıldı. TIR'ın yaklaşık 1 kilometre gerideki yola yönlendirilmesi için çalışmalar sürüyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2021-12-13 09:59:26
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