Aşı olmayan hastane personeli korona virüsten vefat etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aşı olmayan hastane personeli korona virüsten vefat etti

İHA

Aşı olmayan hastane personeli korona virüsten vefat etti

Kocaeli’de Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde temizlik personeli olarak görev yapan Mehmet Topçuoğlu, korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti. Topçuoğlu’nun korona virüs aşısı yaptırmadığı öğrenildi.
Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde temizlik personeli olarak görev yapan Mehmet Topçuoğlu’nun bir süre önce yaptırdığı korona virüs testi pozitif çıktı. Bir süre sonra durumu ağırlaşan Topçuoğlu, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Böbrek yetmezliği de bulunan Topçuoğlu, uygulanan bütün tedavilere rağmen hayatını kaybetti. Topçuoğlu’nun korona virüs aşısı yaptırmadığı da öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İki bina arasına sıkışan yavru köpeğe kurtarma operasyonu
YEREL HABERLER İki bina arasına sıkışan yavru köpeğe kurtarma ...
TIR köprünün altına sıkıştı, D-100 ulaşıma kapandı (2)
YEREL HABERLER TIR köprünün altına sıkıştı, D-100 ulaşıma kapandı ...
TIR köprünün altına sıkıştı, D-100 ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER TIR köprünün altına sıkıştı, D-100 ulaşıma kapandı
Otobüste fenalaşan yolcuyu sürücü hastaneye yetiştirdi
YEREL HABERLER Otobüste fenalaşan yolcuyu sürücü hastaneye ...
Otobüste fenalaşan yolcuyu sürücü hastaneye yetiştirdi
YEREL HABERLER Otobüste fenalaşan yolcuyu sürücü hastaneye ...
Lider Gebzespor, kent derbisinden galip çıktı
YEREL HABERLER Lider Gebzespor, kent derbisinden galip çıktı
Belediye Derincespor-Karşıyaka maçının ardından Belediye Derincespor Teknik Direktörü Murat Parlak: “5 dakika daha direnebilseydik oyun bize dönerdi”
YEREL HABERLER Belediye Derincespor-Karşıyaka maçının ...
16 aracın lastiği kesildi, vatandaşlar şoke oldu
YEREL HABERLER 16 aracın lastiği kesildi, vatandaşlar şoke oldu
TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 - Karşıyaka: 1
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 - Karşıyaka: 1
Yangında hasar gören Bahtiyar Cami'nin onarım çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Yangında hasar gören Bahtiyar Cami'nin onarım ...
Türkiye rekorunun kırıldığı Cedit, hayalet şehre döndü Çarpık kentleşmenin üst seviyede olduğu Cedit'te, en önemli kentsel dönüşüm projesi yürütülüyor
YEREL HABERLER Türkiye rekorunun kırıldığı Cedit, hayalet şehre ...
İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Çiftçilere yüzde 70 hibeli sera naylonu desteği
YEREL HABERLER Çiftçilere yüzde 70 hibeli sera naylonu desteği
Dilovası Köseler Ortaokuluna basketbol ve voleybol sahası
YEREL HABERLER Dilovası Köseler Ortaokuluna basketbol ve voleybol ...
Gezbe'de amatör spora 710 bin liralık destek
YEREL HABERLER Gezbe'de amatör spora 710 bin liralık destek
Apartman yangınında mahsur kalan 2’si bebek 14 kişi merdivenli araçla kurtarıldı Apartmanda çıkan yangında 2’si bebek 4 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Apartman yangınında mahsur kalan 2’si bebek 14 kişi ...
Derince'nin tarım ve turizm projelerinde çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Derince'nin tarım ve turizm projelerinde çalışmalar ...
Serdar Mahallesi'ne 30 yıl sonra yeni yol
YEREL HABERLER Serdar Mahallesi'ne 30 yıl sonra yeni yol
Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 7 bin 600 litre sahte alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 7 bin 600 ...
Elektrik sobasından çıkan yangında cami kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Elektrik sobasından çıkan yangında cami kullanılamaz ...
Otomobil park halindeki tıra çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil park halindeki tıra çarptı: 2 yaralı
Kahvehanede tartışıp birbirlerine kurşun yağdırdılar: 1'i ağır 2 yaralı
YEREL HABERLER Kahvehanede tartışıp birbirlerine kurşun yağdırdılar: ...
KBSL: İzmit Belediyespor: 69- Galatasaray: 80
YEREL HABERLER KBSL: İzmit Belediyespor: 69- Galatasaray: 80
Cezaevindeki ölüme soruşturma başlatıldı
YEREL HABERLER Cezaevindeki ölüme soruşturma başlatıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.