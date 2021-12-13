Aşı olmayan hastane personeli korona virüsten vefat etti

Kocaeli’de Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde temizlik personeli olarak görev yapan Mehmet Topçuoğlu, korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti. Topçuoğlu’nun korona virüs aşısı yaptırmadığı öğrenildi.

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde temizlik personeli olarak görev yapan Mehmet Topçuoğlu’nun bir süre önce yaptırdığı korona virüs testi pozitif çıktı. Bir süre sonra durumu ağırlaşan Topçuoğlu, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Böbrek yetmezliği de bulunan Topçuoğlu, uygulanan bütün tedavilere rağmen hayatını kaybetti. Topçuoğlu’nun korona virüs aşısı yaptırmadığı da öğrenildi.

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