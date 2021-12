Otomobilini satan, 1 hafta sonra aynı fiyata alamıyor İkinci el araç pazarında şişirilen fiyatlar, kar ettiğini sanan satıcıya zarar olarak dönüyor

Sıfır araç fiyatlarının sürekli yükselmesi sebebiyle, ikinci el otomobil piyasası hareketlendi. Ancak şişirilen fiyatlar sebebiyle, otomobilini satan vatandaş, aynı otomobili bir hafta sonra sattığı fiyatın fazlasına alabiliyor.

Sıfır araç piyasasının her gün yükselmesi sebebiyle, ikinci el otomobil pazarları hareketlendi. Ancak satıcılar suni fiyat artışı sebebiyle, araçlarının fiyatlarının değerinin fazlasında yazıyor. Vatandaşlar, sattıkları otomobili 1 hafta sonra bile aynı fiyattan alamıyor.



“Piyasada kar yok”

Pandemiden dolayı bir süre sıfır araç üretilmediğini belirten satıcı İsrafil Kesici, "Ben arabayı satacağım, yeni bir araba alacağım ama 1 hafta içinde almam gerekiyor. İkinci el piyasasını internetten ve sosyal medyadan takip ediyoruz. Piyasa oldukça pahalı. Ben piyasaya göre hareket ediyorum. Şu an arabamı düşük bir fiyattan satsam, bir saat sonra bile yeni bir araba almam mümkün değil. Eski piyasa göre kar var ama şu anki piyasaya göre 'kar var' dersek yalan olur. Serbest piyasa çok değişken olduğu için eski piyasaya göre sattığım zaman 1 hafta içinde araba almam lazım. Aksi takdirde üzerine biraz para koyup almak zorunda kalırım” dedi.



“Otomobillerimizi satmamamız gerekiyor”

Satıcıların ikinci el piyasasını yükselttiğinin altını çizen İsmail Arslankaya ise, “Dışardan gelen sıfır otomobillerin de piyasaya sürülmemesiyle beraber ikinci el piyasasında bir tırmanış oldu. Pandemiden dolayı bu pahalılık bütün Dünya’yı etkiliyor. Yaklaşık 45 ay önce 130140 bin liralık arabalar şu an 230250 bin TL seviyesinde. Bazı otomobillerde yüzde 70, bazı otomobillerde ise yüzde 100 oranında bir pahalılık var. Hükümet bunun için bazı çalışmalar başlattı fakat uzun bir süreç olacak, sabırlı olmamız gerekiyor. En önemlisi elimizdeki araçları satmamak. Bugün elindeki otomobili yüzde 70 pahalılıkla satacak bir kişi olarak alacağı arabayı aynı pahalılıkta alacağı için durup beklemenin daha karlı olacağını düşünüyorum. Piyasayı yükselten biraz da bizleriz. Biz toplum olarak biraz fırsatçıyız. Bireysel zenginliğe çok önem veriyoruz. ‘Ben zengin olayım gerisi ne olursa olsun’ zihniyetinden vazgeçmemiz lazım. Ülkemizi yönetenler bu konuda çağrı yapıyorlar. Birbirimize karşı gözetleyici ve koruyucu olmalıyız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.