Prof. Dr. Nurullah Genç vatandaşlarla buluştu

Şair Prof. Dr. Nurullah Genç, Körfez Belediyesi tarafından düzenlenen kültür ve sanat etkinliklerinin konuğu oldu.

Şair Prof. Dr. Nurullah Genç, Körfez Belediyesi'nin düzenlediği "Sanat ve Hayat" başlıklı söyleşiye konuk oldu. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sanat ile hayat arasındaki bağ üzerine konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Nurullah Genç, "Sanatkarlar hayatın içinde olmalı. Çünkü hayattan kopuk olan bir sanatın insanlığa hitap etmesi imkansızdır. Bu nedenle bir sanatkarın, kendisini hayatın dışına çekip, sanki hayattan farklıymış, insanlıktan yüce bir yerdeymiş gibi yaşaması mümkün değildir" dedi.

Söyleşi sırasında önemli konulara değinen, kısa hikayeler ile de anlatımını süsleyen Prof. Dr. Nurullah Genç, düzenlenen etkinlikten dolayı Başkan Şener Söğüt’e teşekkür etti. Program sonrasında Genç’e teşekkür ederek plaket takdim eden Başkan Söğüt, "Edebiyatımızın değerli şairi Prof. Dr. Nurullah Genç hocamız "Sanat ve Hayat" konulu söyleşisi ile gecemizi, günümüzü bereketlendirdi" diye konuştu.

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