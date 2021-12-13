Tem'de 7 milyon 630 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kocaeli Tem Otoyolu'nda polis ekipleri tarafından durdurulan kamyonda arama yapıldı, 7 milyon 630 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit ilçesi Tem Otoyolu'nda bir kamyonu durdurdu. Araçta yapılan aramada, 7 milyon 630 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Makaronlara el konulurken, olaya ilişkin 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.