Bindiği asansöre zarar verdi

Kocaeli'de bir şahıs, her gün binlerce kişinin kullandığı Fatma Seher Üst Geçidi'nde bulunan asansöre durduk yere zarar verdi. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda İzmit 42 Evler mevkiinde yapılan Fatma Seher Üst Geçidi'nde bulunan asansör, her gün binlerce engelli, hamile ve çocuklu bireyler tarafından kullanılıyor. Ancak bir şüphelinin asansörde yaptıkları görenleri şaşkına çevirdi. Asansöre binen şahıs, bir süre sonra kapıları tekmelemeye başladı. Asansör, şahsın saldırı neticesinde ağır hasar aldı. Kapıları parçalanan asansörün iç kapı ve mekanizma kapı kaşığı, kat kapı panelleri, kapı kartı ve motoru zarar gördü. Tamir süresince kapalı kalacak asansörün yaklaşık bir ay sonra faaliyete alınabileceği belirtiliyor.

Hemen hemen her gün asansörü kullanan bölge sakinleri ise yaşanan duruma isyan etti.

