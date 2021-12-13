Çenesuyu turnuvasında finalistler belli oldu

Çenesuyu Hemşehri Dernekleri Futbol Turnuvasında oynanan yarı final müsabakalarının ardından Kocaeli Erzurumlular Derneği ile Kocaeli Gümüşhaneliler Derneği adlarını finale yazdırmayı başardı.

20 takımın katılımıyla başlayan ve ilçe genelinde heyecana sahne olan Çenesuyu Hemşehri Dernekleri Futbol Turnuvasında yarı final maçları çekişmeye sahne oldu. Derince Belediyesi’nin, Derince Hemşehri Dernekleri Platformu ile birlikte düzenlediği turnuvada oynanan yarı final müsabakalarını AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, MHP Derince İlçe Başkanı Salim Sayar, Derince Belediye Başkan Yardımcıları Kemal Bayraktar ve Adnan Pala, meclis üyeleri, muhtarlar, STK başkan ve yöneticileri, dernek üyeleri ile sporseverler ilgiyle takip etti.

Gümüşhaneliler ve Erzurumlular finalde

Yenikent Halı Saha Tesislerinde oynanan yarı finalin ilk müsabakasında Kocaeli Sarıkamışlılar Derneği ile Kocaeli Gümüşhaneliler Derneği karşı karşıya geldi. Normal süresi 33 berabere biten müsabakada kazanan taraf penaltı atışlarının ardından 98‘lik skorla Gümüşhaneliler oldu. Günün ikinci yarı final mücadelesinde ise Kocaeli Erzurumlular Derneği ile Kocaeli Çankırılılar Derneği karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında 60’lık galibiyete ulaşan Kocaeli Erzurumlular Derneği, bu sonucun ardından finalde Kocaeli Gümüşhaneliler Derneği’nin rakibi oldu.

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