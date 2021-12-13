Kocaeli'nin bir haftalık uyuşturucu bilançosu

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu ele geçirilirken, 114 şahsa işlem yapıldı.

Kocaeli’de Emniyet ve Jandarma ekipleri 6 günde, 76 uygulama ve operasyon gerçekleştirdi. Polis ekiplerinin 612 Aralık tarihleri arasında yapmış olduğu 72 uygulamada, 114 şahsa adli işlem uygulandı. 114 şüphelinin 6’sı tutuklandı. 6 kişi adli kontrol şartı ile serbest kaldı. 100 şahıs ise ifadelerinin ardından emniyetten serbest bırakıldı. 2 şahıs ise adli makamlara mevcutlu olarak sevk edilecek. Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde; 24 gram esrar, bin 970 gram bonzai, 236 gram metamfetamin, 2 gram kokain, 103 ecstasy hap, bin 260 TL para, 1 adet tüfek, 3 adet tabanca, 69 adet fişek ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin, 612 Aralık tarihleri arasında yapmış olduğu 4 uygulama neticesinde ise 5 şahsa adli işlem başlatıldı. 4 şahıs hakkında serbest yargılama kararı verilirken, 1 şahıs hakkında da adli kontrol kararı verildi. Jandarma ekiplerinin yapmış olduğu uygulamalar neticesinde 2 gram esrar, 3 gram metamfetamin ve 1 gram sentetik bonzai ele geçirildi.

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