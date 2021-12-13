Üst geçit asansörüne tekme atarak zarar verdi

İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te kimliği belirsiz kişinin bindiği üst geçidin asansöre tekme atıp zarar verdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Asansör, yaklaşık 1 ay kapalı kalacak.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 42 Evler mevkisinde yaptırılan Fatma Seher-Kara Fatma Üst Geçidi'ndeki asansöre binen kişi, tekmeler atarak zarar verdi. O anlar, güvenlik kamarasına da yansıdı. Kapıları parçalanan asansörün, kat kapı panelleri, kapı kartı ve motoru hasar gördü.
Belediye, Kurtuluş Savaşı kahramanı Fatma Seher'in adının verildiği üst geçide zarar veren kişi hakkında hukuki yollara başvuracağını açıkladı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Mesut ÇATAK
2021-12-13 16:08:41
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