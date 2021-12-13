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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kız kaçırma iddiası mahalleyi karıştırdı

İHA

Kız kaçırma iddiası mahalleyi karıştırdı

Kocaeli'de yaşı küçük kız çocuğunun 4 gündür alıkonulduğu iddiası ortalığı karıştırdı. İki grup arasında çıkan kavgada iki evin camları ve kapıları kırıldı.
Olay, Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, yaşının küçük olduğu öğrenilen kız çocuğunun 4 gün önce kaçırılarak alıkoyulduğunu ileri süren aile, kızlarının olduğunu düşündükleri evleri bastı. Ellerindeki sopalarla eve zorla girmeye çalışan şahıslar, iki evin camlarını ve kapılarını kırdı. İhbar üzerine olay yerine çevik kuvvet ekipleri ile ambulans sevk edildi. Mahallede uzun süre kargaşa yaşanırken, olay yerine gelen polis ekipleri müdahalede bulunarak grupları ayırdı. Olaya karışan iki gruptaki kişiler polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Evinin camı kırılan Zarife Demirtoz, “Kızı istediler ancak kızı vermediler. Kaçırılan kızı benim ve ağabeyimin evinde sanıyorlar ancak kız yurtta kalıyor. Kızın kaç yaşında olduğunu bilmiyorum. Ben kendilerinden şikayetçiyim, ağabeyimin kapısını, benim de camımı kırdılar” dedi.

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