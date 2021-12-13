Kazayı burunları kanamadan atlattılar D-130 karayolunda meydana gelen kazada trafik bir süre aksadı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde karton yüklü kamyonet tıra çarparak devrildi. Kamyonettekilerin burnu kanamadan atlattıkları kazada, D130 karayolunda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.
Kaza, Gölcük ilçesi D130 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit istikametinden Karamürsel istikametine seyir halinde olan Orhan B. idaresindeki 34 BSH 616 plakalı karton yüklü kamyonet, Ali B. idaresindeki 03 ABH 235 plakalı tıra çarparak yan yattı. Kamyonet sürücüsü Orhan B. ile araçta bulunanlar kazayı burnu kanamadan atlattı. Maddi hasarın meydana geldiği kaza sebebiyle karayolunda trafik bir süre kontrollü şekilde tek şeritten sağlanırken, araçların yoldan kaldırılması ile normal seyrine döndü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.