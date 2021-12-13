1 tona yakın bakır kabloyu çalarken yakalanan 4 şüpheli serbest bırakıldı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaklaşık 1 ton ağırlığındaki bakır kabloyu çalarken suçüstü yakalanan 4 şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmit ilçesine bağlı Gökçeören Mahallesi’nde bir şirkete ait yer altına döşenmek üzere hazır hale getirilen yaklaşık 1 ton ağırlığında bakır kabloları çalan Ö.Y., V.Y., T.Y. ve İ.K., Sağlık Çalışanları Hatıra Ormanı'nda jandarma ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alınmıştı. Kocaeli Adliyesine sevk edilen 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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