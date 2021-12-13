İntihar etmek için çıktığı köprüden alkışlarla indirildi Sevgilisinden ayrılan şahıs, köprüye çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu

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Kocaeli’de iddiaya göre sevgilisinden ayrılan şahıs, köprüye çıkarak intihara kalkıştı. Polis ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde ikna edilen şahıs, alkışlar eşliğinde köprüden indirildi.

Olay, İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi D100 karayolu üzerindeki Mimar Sinan Köprüsü'nde meydana geldi. İddialara göre, sevgilisinden ayrılan B.A. köprüye çıkarak intihar etmek istedi. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri köprü altında branda açtı. Polis ekipleri ise köprüye çıkarak B.A.’yı ikna etmeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen şahıs, alkışlar eşliğinde köprüden indirildi. Olay sebebiyle D100 karayolunda İstanbul istikameti kısa bir süre trafiğe kapandı. B.A. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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