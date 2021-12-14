Başiskele'de ücretsiz kış spor okulları sürüyor

Başiskele Belediyesi tarafından ilçedeki çocuklara ve gençlere yönelik düzenlenen ücretsiz kış spor okullarında eğitimler sürüyor.
İlçede ikamet eden 416 yaş arasındaki çocukların eğitim alabilmeleri için Başiskele Belediyesi tarafından ücretsiz spor okulları düzenleniyor. Başiskele’nin yetenekli sporcularının da ortaya çıkarılmasını sağlayacak kış spor okullarında 8 spor branşında eğitimler devam ederken, eğitimlere çocuklar büyük ilgi gösteriyor. Başiskele Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nde cimnastik eğitimlerine devam eden 47 yaş grubu çocuklar da sıkı şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Minik cimnastikçi adayları, eğitimlerde çok sayıda hareket becerileri kazanıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.