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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden İlimtepe yolu 1. etap çalışmaları kapsamında otoyol geçiş köprüsünde çalışmalar hızla ilerliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden, Körfez Yeni Yalı Mahallesinden başlayarak İlimtepe Mahallesine giden 5,2 kilometrelik yolun 1. etabı kapsamında yapılan otoyol geçiş köprüsünde döşeme betonu döküldü. Otoyol geçiş köprüsüne bağlantının sağlandığı biten kısımlarda da asfaltlama yapıldı. Otoyol geçiş köprüsünün güney kısmı Yeni Yalı Mahallesi kısmında kaldırım dolgu, terasman kazısı ve yan yol kanalizasyon ve yağmur suyu hattı yapımı çalışmaları devam ediyor.

Biten kısımlarda asfalt serimine başlandı

Otoyol geçiş köprüsüyle Yeni Yalı Mahallesi’nden TEM üzerinden geçilerek Yunus Emre Caddesi’ne geçiş sağlanacak. Çamlıtepe ve Yavuz Sultan Selim mahallelerinden geçerek D100 Karayolu ile İlimtepe Konutları arasında kuzeygüney yönlü bağlantı sağlayacak otoyol geçiş köprüsünün TEM üzerinden geçişi sağlayacak kirişlerinin montajı yapıldı. Yeni Yalı Mahallesindeki kısımda toprakarme dolgu, yan yol kanalizasyon ve yağmur suyu hattı yapım çalışmaları devam ediyor. Hızla ilerleyen çalışmalar kapsamında, otoyol geçiş köprüsü ve köprüye ulaşımın sağlandığı yan yolun biten kısımlarında asfalt serimi yapıldı.

1.120 metre uzunlukta duble yol

Otoyol geçiş köprüsü için 90 adet temel kazığı çakıldı. 45 adet kirişin monte edildiği otoyol geçiş köprüsü kapsamında, 1.120 metre duble yol, içme suyu, atık su ve yağmursuyu hatları, dere ıslah çalışmaları tretuvar ve parke yapımı çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar kapsamında yolun güneyden kuzeye doğru geçebilmesi için 128,7 metre açıklığa sahip bir adet geçiş köprüsü de yapılıyor.

Anadolu Döküm Kavşağından başlayan yol, TEM üzerinden otoyol geçiş köprüsü ile geçilerek Yunus Emre Caddesi’ne bağlanacak.

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