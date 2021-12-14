Kilosu 80 lira, kapış kapış satılıyor Sarıkanat, tezgahların vazgeçilmezi hamsiye rakip oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilosu 80 lira, kapış kapış satılıyor Sarıkanat, tezgahların vazgeçilmezi hamsiye rakip oldu

İHA

Kilosu 80 lira, kapış kapış satılıyor Sarıkanat, tezgahların vazgeçilmezi hamsiye rakip oldu

Havaların soğumasıyla birlikte denizlerde balık bolluğu yaşanırken, tezgahlar ise çeşit çeşit balıklarla süsleniyor. Bu yılın en çok tercih edilen balığı ise kilosu 80 liradan satılan sarıkanat ile 35 liradan alıcı bulan hamsi oldu.
Marmara'da havaların soğumasıyla birlikte denizlerde balık bereketi yaşanıyor. Kocaeli'de de tezgahlarda birbirinden lezzetli çeşit çeşit balıklar görücüye çıkıyor. İstavritin 35 lira, çinekopun 60 lira, mezgitin 50 lira, hamsinin ise 35 liradan alıcı bulduğu tezgahların fenomen balığı ise kilosu 80 liradan satılan sarıkanat oldu. Vatandaşlar çoğunlukla sarıkanat ve hamsiyi tercih ediyor.

"Haftada 3 gün balık yenmeli"
Vatandaşların balıktan vazgeçmediğini söyleyen balıkçı Erol Kuruağaç, "Balık kadar sağlıklı bir şey yok, haftada en az 3 gün balık yenilmeli. Şu anda vatandaşlarımız balık almaya geliyor fakat havaların rüzgarlı. Denizlerin fırtınalı olması sebebiyle balık fiyatları etkileniyor. İnşallah havalar biraz daha düzelir ve tüm vatandaşlarımız balık yiyebilir" dedi.
Balıkçı Kuruağaç, satılan tüm balıkların lezzetli olduğunu belirterek, "Hamsi, çipura, çinekop ve istavrit gibi balıklarımızın hepsi şu anda çok taze. Özellikle sarıkanat, çinekop ve hamsinin tam zamanı. Halkımızın en çok tercih ettiği balıklar ise sarıkanat ve hamsi" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İzmit Çarşısı, Kocaeli Arı Yetiştiricileri Birliği ile toplandı
YEREL HABERLER İzmit Çarşısı, Kocaeli Arı Yetiştiricileri Birliği ...
Otoyol geçiş köprüsünde çalışmalar hızla ilerliyor
YEREL HABERLER Otoyol geçiş köprüsünde çalışmalar hızla ilerliyor
Kartepe'de "Toplum 5.0 ve Dijitalizm"
YEREL HABERLER Kartepe'de "Toplum 5.0 ve Dijitalizm"
Başiskele'de ücretsiz kış spor okulları sürüyor
YEREL HABERLER Başiskele'de ücretsiz kış spor okulları sürüyor
Bindiği asansörü tekmelerle kullanılamaz hale getirmişti, gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bindiği asansörü tekmelerle kullanılamaz hale ...
Otobüste fenalaşan yolcu için güzergahını değiştirdi
YEREL HABERLER Otobüste fenalaşan yolcu için güzergahını değiştirdi
İntihar etmek için çıktığı köprüden alkışlarla indirildi Sevgilisinden ayrılan şahıs, köprüye çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu
YEREL HABERLER İntihar etmek için çıktığı köprüden alkışlarla ...
14. Sektörel Performans Değerlendirme Ödülleri sahiplerini buldu Büyük ödül, Büyük Ölçekli Kuruluş alanında Nuh Çimento Sanayi AŞ'nin oldu
YEREL HABERLER 14. Sektörel Performans Değerlendirme Ödülleri ...
1 tona yakın bakır kabloyu çalarken yakalanan 4 şüpheli serbest bırakıldı
YEREL HABERLER 1 tona yakın bakır kabloyu çalarken yakalanan 4 ...
Aracını denize sürdü, hiçbir şey olmamış gibi sigarasını yakarak uzaklaştı
YEREL HABERLER Aracını denize sürdü, hiçbir şey olmamış gibi ...
Kazayı burunları kanamadan atlattılar D-130 karayolunda meydana gelen kazada trafik bir süre aksadı
YEREL HABERLER Kazayı burunları kanamadan atlattılar D-130 ...
Kız kaçırma iddiası mahalleyi karıştırdı
YEREL HABERLER Kız kaçırma iddiası mahalleyi karıştırdı
TEM’de cip kaza yapan emniyet şeridindeki araçlara çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER TEM’de cip kaza yapan emniyet şeridindeki araçlara ...
Otobüste fenalaşan yolcu için güzergahını değiştirdi
YEREL HABERLER Otobüste fenalaşan yolcu için güzergahını değiştirdi
4 araç zincirleme kazaya karıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER 4 araç zincirleme kazaya karıştı: 1 yaralı
Üst geçit asansörüne tekme atarak zarar verdi
YEREL HABERLER Üst geçit asansörüne tekme atarak zarar verdi
Kocaeli'nin bir haftalık uyuşturucu bilançosu
YEREL HABERLER Kocaeli'nin bir haftalık uyuşturucu bilançosu
16 aracın lastiğini kesen şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER 16 aracın lastiğini kesen şahıs tutuklandı
Fahiş fiyat artışlarına türkülü tepki
YEREL HABERLER Fahiş fiyat artışlarına türkülü tepki
Yeraltına döşenecek kabloları çalan hırsızlar suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Yeraltına döşenecek kabloları çalan hırsızlar suçüstü ...
ÇESK sporcusu Türkiye 6'ncısı oldu
YEREL HABERLER ÇESK sporcusu Türkiye 6'ncısı oldu
Kocaelispor'da Altınordu virajı öncesi hazırlıklar tamamlandı
YEREL HABERLER Kocaelispor'da Altınordu virajı öncesi hazırlıklar ...
Sahne İzmit’in yeni proje çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Sahne İzmit’in yeni proje çalışmaları devam ediyor
Çenesuyu turnuvasında finalistler belli oldu
YEREL HABERLER Çenesuyu turnuvasında finalistler belli oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.