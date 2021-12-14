Zabıta ekiplerinden gıda denetimi

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Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, günlük gıda üretim ve satışı yapan lokanta, restoran, pastane gibi yeme içme iş yerlerini denetliyor.

İlçe sınırları içerisinde ticari faaliyette bulunan ve günlük üretim yaparak satışa sunan lokanta, pastane ve benzeri iş yerlerini gıda mühendisi eşliğinde denetleyen zabıta ekipleri, işletmelerin mutfak ve yiyecek bölümlerini inceledi. Mahalle bazlı sıralı denetime başlayan ekipler, 285 iş yerini denetledi. Bunlardan 76 iş yerine İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı almadan ticari faaliyette bulunması nedeniyle yasal işlem başlatıldı. Halkın hijyenik şartlarda üretilmiş ve satışa sunulmuş gıdaları tüketmesi amacıyla, gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerine mevzuat gereği yerine getirilmesi gereken koşullar hakkında bilgilendirme yapan denetim ekipleri, gerekli koşullara sahip olmayan veya eksiklikleri bulunan iş yerlerine uyarılarda bulundu. Yapılan denetleme sırasında tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için işletme sahiplerine süre verildi.

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