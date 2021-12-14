Özlü, Damlar Vadisi'nde mesai arkadaşlarıyla birlikte yürüdü

Bu aracı 16 yaşında olan da sürebilecek!

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, yapımı devam eden Damlar Vadisi Millet Bahçesi’nde mesai arkadaşlarıyla yürüyüş yaptı.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, mesai arkadaşlarıyla birlikte Damlar Vadisi Millet Bahçesi’nde bir araya geldi. Ekip, yaklaşık 150 bin metrekarelik alanda doğa ile iç içe bir ortamda 2 bin 500 metrelik yürüyüş parkurunda yürüdü. Güzel bir havada gerçekleşen yürüyüşte keyifli anlar yaşandı.

Çok kısa zamanda tüm çalışmaların tamamlanacağı Damlar Vadisi Millet Bahçesi’nde yaklaşık 600 metre bisiklet parkuru, 2 bin 500 metre yürüyüş yolu, 162 metrekare kum zemin üzeri voleybol sahası, tenis kortu, 434 metrekare kum zemin üzerine çocuk macera parkuru, iki kuleli oyun grubu, üçlü salıncak, tahterevalli, doğaya uygun ahşap kent mobilyaları, çocuk etkinlik alanları, piknik masaları, barbeküler, banklar, kütük masaoturak takımları, çeşmeler, ahşap kuş yuvaları yer alacak.

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