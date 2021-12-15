Seyir halindeki otomobili önce takip edildi, sonra kurşun yağmuruna tutuldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halinde olan sürücünün otomobili, onu takip eden şüpheli tarafından kurşunlandı. Otomobile 30'a yakın kurşun isabet ederken, sürücü ise büyük şok yaşadı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Gültepe Mahallesinde sabaha karşı meydana geldi. İddiaya göre, U.U., Fatih Mahallesindeki evinde aile bireyleri ile tartıştıktan sonra 41 ABK 172 plakalı Hyundai marka otomobiline binerek evinden ayrıldı. Gültepe Mahallesinde otomobiliyle seyir halinde olan U.U., bir başka aracın kendisini takip ettiğini ve durdurmaya çalıştığını fark etti. Bu sırada U.U.'nun otomobili, onu takip eden ve kimliği tespit edilemeyen şüpheli tarafından kurşunlandı. Saldırıda U.U.'nun otomobiline yaklaşık 30'a yakın kurşun isabet etti. Neye uğradığını şaşıran U.U., bir süre daha ilerledikten sonra otomobilini yolun sağına çekerek durdurdu. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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