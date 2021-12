İnternete nüfuz eden dolandırıcıların yeni tuzağı: e-posta linki Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yıldırım: "E-posta hesaplarına gelen her linke tıklanmaması gerekiyor" "Eğer zararlı bir bağlantıya tıklanırsa arka planda yazılımlar çalışmaya başlar ve bilgisayardaki bilgileri 'hacker' adını verdiğimiz kişilere gönderir"

İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte yeni yöntemler geliştiren dolandırıcılar sosyal medya kullanıcıları hedef almaya devam ediyor. İnternete adeta nüfuz eden dolandırıcılara karşı vatandaşları uyaran KOÜ Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yıldırım, "Eposta hesaplarına gelen her linke tıklanmaması gerekiyor. Eğer zararlı bir bağlantıya tıklanırsa arka planda yazılımlar çalışmaya başlar ve bilgisayardaki bilgileri 'hacker' adını verdiğimiz kişilere gönderir" dedi.

Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya platformları gün geçtikçe daha çok kullanılırken, sosyal medya dolandırıcılığı vakaları da git gide artıyor. Eposta adreslerini veya sosyal medya hesaplarını çaldıran vatandaşlar; bazen sadece hesabını, bazen de parasını kaybediyor. Kimi zamanda sosyal medya dolandırıcıları hesabını çaldıkları kişilerin yakınlarına mesaj göndererek, onları da dolandırmaya çalışıyor.



"Fotoğraf ve görüntüleri kullanarak farklı suçlara yöneliyorlar"

Sosyal medya dolandırıcılarının amaçlarından bahseden Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yıldırım, "Bilindiği üzere son zamanlarda sosyal medyada hesap hırsızlığı oldukça arttı. Sosyal medya kullanıcıları hizmet alırken çok dikkat etmelidir. Bu konuda en çok karşılaşılan durumlar eposta ya da Facebook ve Instagram gibi hesap hırsızlıkları oluyor. Bu tür hırsızlık girişiminde bulunan kişiler genellikle kullanıcıların hesap bilgilerini ele geçirip, medyadaki fotoğraf ve görüntülerini kullanarak daha farklı suçlara yöneliyorlar. Bu hesaplardaki bilgileri kullanarak, banka hesaplarına erişmeye çalışıyorlar. Bu tür girişimler bazen kişinin imajını zedelemek için yapılırken, bazen de kişilerin adına olumsuz görüntüler veya mesajlar gönderiliyor. Bu suçların Türk Ceza Kanunu’nda bir yaptırımı var. Hesabı ele geçirme veya bunu devam ettirmenin suçu 1 yıla kadar hapis veya para cezası olabiliyor. Eğer bu şahıslar ele geçirdikleri bilgileri siler, değiştirir veya başka birilerine gönderirse 2 yıla kadar hapis cezası alabiliyor. Fakat bunun bir cezasının olması, kişilerin güvenliğinin sağlandığı anlamına gelmiyor. İnsanlar, kendi hesaplarını korumaya özen göstermeliler" dedi.



"Gelen her linke tıklamayın"

Hesabı çalınan kişilerin anında yetkili kişilere başvurması gerektiğinin altını çizen Mehmet Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Eposta hesaplarına gelen her linke tıklanmaması gerekiyor. Eğer zararlı bir bağlantıya tıklanırsa arka planda yazılımlar çalışmaya başlar ve bilgisayardaki bilgileri 'hacker' adını verdiğimiz kişilere gönderir. Böyle bir durumla karşılaşıldığı zaman yapılması gereken ilk şey, eğer bir kurtarma hesabı varsa onun üzerinden bütün şifrelerin değiştirilmesidir. Eğer bu yapılamıyorsa hizmet alınan mecranın teknik destek birimine başvurarak hesabın çalındığı bildirilmelidir. Aynı zamanda kolluk kuvvetlerine başvurularak hesabın çalındığı bildirilerek, gerekli yasal işlemler başlatılmalıdır. Çevremizde bu konuda olumsuz olaylar yaşayan insanlar olabiliyor. Yasal sistemimizin bunu engelleyecek bir tedbiri yok. Sadece olay gerçekleştikten sonra cezalandırmaya yönelik tedbirler var. Dolayısıyla halkımızın bu konuda en üst seviyede tedbir alması ve bilinçli davranması gerekiyor. Çünkü bu tür durumların sonucunda olumlu bir geri dönüş olmaz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.